Oostende gaat met campagne ‘Operatie Rozet’ de strijd aan tegen woninginbraken

Stad Oostende lanceerde onder de noemer ‘Operatie Rozet’, en in samenwerking met de lokale politie, een aantal acties in het kader van inbraakpreventie. Via een huis-aan-huis campagne worden broodzakken met preventieve tips tegen diefstal verdeeld.

Volgens de federale statistieken had België in 2022 te maken met zo’n 40.459 woninginbraken. Stad Oostende stelde dit jaar 7,15 feiten per 10.000 woongelegenheden vast. Andere centrumsteden scoren meestal hoger. “Ik ben aangenaam verrast. Toen we de cijfers kregen, konden we vaststellen dat Oostende, in verhouding tot de andere grote centrumsteden, een van de laagste cijfers heeft op vlak van woninginbraken”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) tevreden.

Gelijklopend met Operatie Rozet, promoot de stad ook enkele goedkope en eenvoudige tips die Oostendenaars zelf kunnen toepassen om de kans op woninginbraak te verminderen. “Waar sommige mensen de indruk hebben dat Oostende een onveilige stad is, is dat zeker niet waar wat woninginbraken betreft. De cijfers van andere misdrijven liggen ook een stuk lager dan wat mensen soms denken. Maar elke woninginbraak blijft er één te veel natuurlijk. Stad Oostende wil zich blijven inzetten om onze bewoners te helpen”, zegt burgemeester Tommelein.

Preventief aan de slag

Stad Oostende heeft een diefstalpreventieadviseur in dienst die gespecialiseerd is in inbraak- en diefstalpreventie. “De belangrijkste taak van een diefstalpreventieadviseur is uitleggen hoe een woning het best tegen een inbraak kan beveiligd worden. De adviseur komt bij je langs voor een neutraal en volledig vrijblijvend advies op maat”, verduidelijkt schepen Maxim Donck (N-VA). Burgemeester Bart Tommelein pikt er verder op in. “We willen onze bewoners blijven helpen. Dankzij enkele eenvoudige tips kunnen Oostendenaars ook zelf actie ondernemen om hun eigen woning extra te beveiligen en de kans op woninginbraak te verminderen.”

In 2022 maakten 71 burgers gebruik van deze dienst. Ook interessant: al enkele jaren bieden de lokale politie en de gemeenschapswachten gratis vakantietoezicht aan. Dit houdt in dat interventieploegen, wijkinspecteurs of gemeenschapswachten op regelmatige basis langs bepaalde woningen patrouilleren en er actief controleren, terwijl je op reis bent. “Sinds 2015 gaat de preventieadviseur samen met de wijkinspecteur op pad in de verschillende Oostendse wijken om de sloten van huizen te controleren. Wanneer ze merkten dat de beveiliging van het huis niet in orde was, hebben ze aangebeld en enkele nuttige tips gegeven aan de bewoners”, vertelt schepen Donck.

“We doen dus niet enkel een online campagne, maar ook een offline campagne. Niemand laat graag het brood van zijn plank stelen” – Schepen Maxim Donck (N-VA)

“Ondanks alle inspanningen en de zeer positieve resultaten valt woninginbraak jammer genoeg nooit volledig uit te sluiten”, vertelt politiekorpschef Philip Caestecker. “Wie het slachtoffer wordt van een woninginbraak en aangifte heeft gedaan, kan rekenen op ons ‘erosieproject’. Dat staat voor ‘hercontactname van slachtoffers van inbraken’. Slachtoffers worden via hun wijkinspecteur op de hoogte gehouden van het onderzoek. Ook kan worden doorverwezen naar de diefstalpreventieadviseur van de stad en wordt extra ondersteuning aangeboden.”

Broodzakken

Stad Oostende wil met Operatie Rozet zoveel mogelijk burgers bereiken. Ondertussen hebben zo’n tien bakkers zich bij de campagne aangesloten. Ga je om een vers brood bij de lokale bakker, dan is de kans groot dat je binnenkort een aantal preventieve tips rond woninginbraak op de broodzak vindt. “Op elke broodzak staat een QR-code die je meteen naar de website verwijst. We doen dus niet enkel een online campagne, maar ook een offline campagne. Niemand laat graag het brood van zijn plank stelen”, concludeert schepen Maxim Donck.