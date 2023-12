Oostende Fonkelt laat badstad voor de derde keer schitteren

Vanaf vrijdag 8 december start de wedstrijd ‘Oostende Fonkelt’. 175 particulieren, handelaars, ondernemingen, verenigingen en organisaties in alle wijken halen de mooiste lampjes, sterren en slingers boven. Op www.oostende.be/oostendefonkelt kan je de plannetjes bekijken en stemmen op je favoriet. Wij staken ons kerstlicht op bij vier deelnemers op zoek naar dé sleutel van dit succes.

Elodie en Tom, Mimosalaan: “Dit jaar net op tijd ingeschreven”

In de Mimosalaan 19 zijn twee schitterende kerstbomen de blikvangers in de voortuin van Tom Quatacker (42) en Elodie Derhille (42). Samen met hun kinderen Maxime (11) en Camille (14) zijn ze dol op kerst. “Kijk”, wijst Elodie naar de livingtafel, “er ligt nog heel wat decoratie klaar om op te hangen. Zeker voor de kinderen is kerst een leuke, gezellige tijd. We houden ervan om zelf de mouwen op te stropen. Zo proberen we met een grijze pvc-regenbuis een candy cane of zuurstok na te bootsen. Ook beschilderde bloempotten met afbeeldingen van Grinch en de Kerstman komen netjes van pas. Vorig jaar gingen we op reis naar New York en deden we veel inspiratie op. En ja, in het zelf maken steken nogal wat uren werk, maar het is plezant om doen. Het is nu de tweede keer dat we aan Oostende Fonkelt deelnemen. Drie jaar terug wilden we ook meedoen, maar toen waren we nét te laat met onze inschrijving. Het scheelde maar een haar of we waren ook dit jaar te laat: onze deelname was een dag voor de deadline van 23 november officieel.”

Johan en Sonia, Kraanvogelstraat © TVA

Johan en Sonia, Kraanvogelstraat: “Sommige mensen gaan er echt in op” Johan Demuyt (65) en Sonia Janssens (60) uit de Kraanvogelstraat 2 zijn voor de tweede keer van de partij. Johan, sinds twee jaar met pensioen, werkte zich maandag uit de naad om alles op tijd af te hebben. “We willen er geen kakofonie van maken. Zo stond er eerst blauwe kerstverlichting bij de voordeur, maar dat vonden we niet passen bij de warme, gele verlichting. Dat pasten we dus netjes aan”, is het koppel enthousiast. “Vorig jaar focusten we vooral op verlichting in ons huis. Wij vonden het mooi, maar het viel ons toen op dat de meeste andere deelnemers vooral buiten lichtjes hadden opgehangen. Het initiatief is een creatief gegeven. Sommige mensen gaan er echt in op. Wij wonen op de hoek met de Stuiverstraat, waar nogal wat passage is. Dat zorgt voor een leuke aanblik. Onze overbuur zei ons nog: Dit is de schoonste straat van heel Oostende. Er is nog een bijkomend voordeel: meer verlichting zorgt ook voor een verhoogd veiligheidsgevoel. In de straat zijn enkele straatlichten kapot en een fel verlicht huis compenseert dat wat.”

Evi en Steve uit de Frambozenlaan. © TVA

Evi en Steve, Frambozenlaan: “Beetje warmte in koude weken

Nieuw dit jaar is de prijs voor de mooist versierde straat. In de winnende straat organiseert de stad samen met de buurtbewoners een straatfeest. “De bewoners van de Frambozen- en Mispellaan zitten samen in een Facebookgroepje. Daarin werd geopperd om met de straat aan Oostende Fonkelt deel te nemen. En kijk: verschillende woningen zijn keurig verlicht in de hoop op het pleintje voor de deur een buurtfeestje te kunnen geven”, zeggen Evi Verhoeven (39) en Steve Breunig (46). Zes gezinnen van de Frambozenlaan en nog eens acht huishoudens in de Mispellaan – zowat een derde van het totaal aantal woningen – sprongen alvast op de kar. Voor Evi en Steve krijgt deze kerst wel een extra speciaal tintje. “Op 24 december 2022 namen we intrek in onze nieuwbouw. We hadden amper kerstversiering in huis, maar hingen alsnog wat lampjes rond de verhuisdozen. Nu is het toch anders. Dit jaar kochten we versiering, hoewel dat zeker geen grote bedragen moeten zijn. Het is zo gezellig om te zien: een beetje warmte tijdens deze koude weken.”

Marie-Ange, Distellaan © TVA