Oostende deelde al 4.500 boetes aan overtreders die sigarettenpeuk op de grond gooien

Sinds 2021 is de pakkans voor wie een sigarettenpeuk op de grond gooit in Oostende fors verhoogd. Dat leidde tot 4.500 GAS-boetes sinds de start van de acties. “Een ongezien hoog cijfer”, zo vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Maar het werkt”, vult schepen Maxim Donck aan. “Er liggen veel minder peuken op straat”

De stad maakt al twee jaar een prioriteit van de strijd tegen sigarettenpeuken. “Ze zijn enorm storend en heel slecht voor het milieu door de stoffen die erin zitten. Onze stad net houden is een taak van iedereen. We kiezen voor een beleid waarbij we sensibiliseren én controleren. Regels hebben geen zin als je ze niet handhaaft”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Het aantal boetes is dan ook fors gestegen. In 2021 werden 1.446 vaststellingen gedaan, in 2022 waren er dat 3.269 en in 2023 zijn ook al 1.597 overtredingen vastgesteld. Dat brengt het totaal op 4.442 GAS-boetes. Ter vergelijking. In Brugge werden in 2022 137 vaststellingen gedaan en in Mechelen 284. “Het aantal vaststellingen is ongezien. We willen mensen in de eerste plaats doen beseffen dat peuken niet op de grond horen. Het doel is een propere stad waar het voor iedereen fijn is om te vertoeven”, zegt Tommelein nog.

Ook minderjarigen

Sinds 2022 worden ook minderjarigen, die ouder zijn dan 16 jaar, beboet via de GAS-procedure. “Hen wordt in eerste instantie een bemiddeling aangeboden. In het kader van het UNDO-project vinden er op regelmatige basis controleacties plaats aan de schoolomgevingen, naburige pleintjes en bushokjes in de omgevingen van scholen. In 2022 werden er 61 minderjarigen betrapt op het weggooien van peuken. In 2023 waren dit er tot nu toe 87″, licht schepen Maxim Donck toe.

De aanpak werkt, zo zegt de schepen nog. “Medewerkers van de reinigingsdienst van de stad vinden nog maar eentiende van het aantal sigarettenpeuken op straat in vergelijking met 2021, toen de netheidscampagne van de stad opgestart is. We kunnen dat moeilijk uitdrukken in hoeveelheden, maar de diensten zeggen dat ze een duidelijk verschil zien in het aantal peuken dat opgeruimd moet worden”, stelt Donck.

Sensibiliseren

De netheidscampagne blijft met de slogan ‘Wie doet dat nu?’ de inwoners en bezoekers confronteren met ongewenst gedrag. 40 mobiele borden kunnen die boodschap meenemen doorheen de hele stad. Er staan ondertussen ook vijf peukenzuilen in het centrum van de stad. Hier werden al meer dan 130.000 peuken ingezameld in 2022.

Tijdens de zomermaanden voorzien de Mooimakers daarbovenop nog eens een heuse ‘peukencampagne’. Een team zal op de dijk en het strand op een ludieke en geanimeerde manier rokers aanspreken en aansporen of bedanken om hun peuk niet op de grond te gooien. Tijdens de actie zal er ook gebruik gemaakt worden van een bakfiets met opruimmogelijkheden en worden er zakasbakjes uitgedeeld. Het eigen beachteam zal dagelijks zakasbakjes uitdelen en sensibiliseren op het rookvrij strand. Ook de gemeenschapswachten en gemeentelijke vaststellers delen zakasbakjes uit, dit gedurende het hele jaar. In totaal werden sinds juli 2022 al 4.000 zakasbakjes verdeeld.