Oostende blikt terug op zonnig carnavalsweekend

Oostende heeft een spetterend, en bovenal zonnig, carnavalsweekend achter de rug. Na het kindercarnaval zaterdag trok zondag nog een keer een kleurrijke stoet door de stad, waarna het feest met de Kloeffeworp en Carnavalsbal officieel werd afgesloten. Het Oostends Carnaval lokte een massa volk naar de straten van Oostende. Wij zetten onze beste feesthoed op en liepen mee.

Traditiegetrouw vertrok een luide en bonte stoet zondagnamiddag vanaf Petit Paris en trok via het stadhuis, de Vindictivelaan en de Visserskaai naar het Zeeheldenplein. Een van de opvallendste deelnemers was de 78-jarige Marie Roos Vanbesien, een echte carnavalslegende in Oostende. “Ik doe al meer dan 70 jaar mee. Mijn papa’s nonkel was de allereerste prins van Oostende. Mijn man, Norbert Germonpré, heeft het Hof der Prinsen opgericht. Mijn dochter is prinses geweest, mijn achterkleindochter is nu junior prinses. Ik kijk al heel het jaar uit naar carnaval. Het is mijn leven,” vertelde ze enthousiast.

Kloeffeworp

Om 16.30 uur trok een optocht langs de Albert I-Promenade richting Kursaal Oostende, waar om 17.30 uur de traditionele Kloeffeworp plaatsvond. Vanaf het balkon van het Kursaal gooiden de prinsen en prinsessen samen met het stadsbestuur snoepzakken met kleine houten kloefjes in de enthousiaste menigte.

Volgens organisator Glenn Dangreau was de belangstelling enorm. “Mede dankzij het zonnig weer hebben we een fantastisch weekend achter de rug. Het was een perfecte start van de Krokusvakantie. We hadden dit jaar twee binnenlocaties, en ook vandaag was het Kursaal alweer gevuld. Het traject sloeg goed aan, en we gaan nu evalueren voor volgend jaar. We streven ernaar om ook de popverbranding opnieuw te organiseren.”

Het carnavalsweekend werd feestelijk afgesloten met het gratis Carnavalsbal in de inkomhal van het Kursaal, waar bezoekers konden genieten van optredens van onder andere Elvis, Stoffel, Yves Seghers, Michael Angelo en DJ Savas. De avond eindigde met een gratis afterparty, waarmee Oostende een geslaagde editie van carnaval afsloot. (Zana Bulteel)