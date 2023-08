‘Oostende beschreven’is de ultieme bibliografie

Heemkundige kring De Plate en de stad presenteren ‘Oostende beschreven’. De vernieuwde bibliografie is een uniek naslagwerk over de geschiedenis van Oostende. Het bevat ca. 18.000 titels van boeken en artikels en een schat aan info over de geschiedenis van Oostende en helpt de lezer op weg in de zoektocht naar wat al eerder over de Koningin der Badsteden is verschenen.

Wijlen Walter De Brock, Omer Vilain en Jan Dreesen vinden op het eind van de 20ste eeuw dat de roemrijke geschiedenis van hun stad nood heeft aan een gedegen bibliografie. Onder leiding van Luc François, professor Nieuwste geschiedenis aan de UGent en met de hulp van zes gedreven vrijwilligers verschijnt in 2000 de eerste editie van ‘Bibliografie van de geschiedenis van Oostende’. Een taaie klus toen nog.

Ambachtelijk werk

“We werkten in die tijd erg ambachtelijk: overtypen of kopiëren. Niet het klavier en scherm maar de fichebak was ons werkinstrument, de vele verplaatsingen de dagelijkse realiteit. Gelukkig komt ook de historische wereld nu online op ons computerscherm”, aldus Luc François. “We hebben alles opgenomen wat de geschiedenis van onze stad betreft: of het nu geschreven is met een historische invalshoek of niet, of het door een beroeps of een amateur geschreven is, kort of lang is, controversieel of niet. De constante is de geschiedenis van Oostende.”

In ‘Oostende beschreven’ staan 18.000 verwijzingen naar artikels en boeken die verschenen zijn tussen 1800 en eind 2021. In deze laatste 1.108 pagina’s dikke, gedrukte editie of haar digitale versie wordt de bibliotheek en het plaatsnummer van elke referentie weergegeven met vermelding of het artikel online en als volledige tekst te raadplegen is. Dat is voor 95 procent van die titels het geval en 80 procent van die titels zijn zelfs te vinden in de Oostendse stadsbibliotheek. En nog meer cijfers: 4.000 auteurs worden vermeld en in de index vinden we 7.500 (sub)thema’s weer.

En toch is er nog werk aan de winkel. Luc François somt er een paar op. “Er zijn de klassiekers zoals het Beleg van Oostende, de koninklijke familie en de visserij. Maar alleen al in de voorbije twee eeuwen zijn er tal van topics die nog uitgebreid aan bod kunnen komen. Zo krijg je soms de indruk dat er onder het Nederlandse bewind tussen 1815 en 1830 maar twee feiten te melden zijn in Oostende: een aangespoelde walvis en de ontploffing van een buskruitmagazijn. Maar wat met de economische politiek en de verhouding kerk-staat in onze stad toen? En de belle epoque was alleen maar ‘belle’ voor een erg kleine elite. Versus de grote kindersterfte, epidemieën en stakingen… Wat met de Vlaamse Beweging in de stad? En de collaboratie en verzet tijdens W.O.II en de wederopbouw en de verzuiling van de samenleving nadien?” (ML)

De beperkte oplage van de gedrukte versie is uitverkocht. Op www.oostende.be/oostendebeschreven/wachtlijst vind je een inschrijvingsformulier voor een (mogelijke) tweede druk. Vanaf nu is de bibliografie ook digitaal te raadplegen op www.oostende.be/bibliografieoostende. Deze versie zal door heemkundige kring ‘De Plate’ geregeld aangevuld en geactualiseerd worden.