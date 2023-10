Oostende bereidt zich voor op groei tot 80.000 inwoners

De gemeenteraad keurde het woonplan 2023-2025 goed. Er waren vragen over de ‘vermoedelijke’ tweedeverblijvers en de groei van de stad naar 80.000 inwoners.

“Er zijn 9.160 echte tweedeverblijvers en 2.500 tot 3.000 vermoedelijke tweedeverblijvers. Er zijn 4.000 sociale woningen en evenveel mensen op de wachtlijst. Ik lees dat men verwacht dat er tegen 2040 in totaal 80.000 inwoners zijn”, zo stelde Jeroen Soete (Vooruit). Hij haalde nog eens uit naar het uitdelen van monsterboetes voor verwaarlozing en leegstand. Schepen voor wonen Kurt Claeys (Open VLD) verdedigde de hoge boetes: “Voor elke hoge boete is er een 20-voud aan eigenaars die zich in regel stelde. De 2.500 vermeende tweedeverblijvers zijn niet fictief. We hebben dat cijfer omdat we de databanken kruisen en dat moet nu verder uitgezocht worden. De stijging naar 80.000 is niet vreemd. De provincie verwacht dat de bevolking tegen 2040 zal groeien naar 77.000. Net zoals bij het vorige woonplan gaan we daar 10 procent boven. Ik verwacht dat het optrekken van de kwaliteit van de woningen zal zorgen dat er minder mensen op de wachtlijst voor een sociale woning staan.”