Oostende Awards zetten mensen in de bloemen: “Oostende doet het zelfs in moeilijke tijden goed”

Op 30 mei worden voor de vierde keer de ‘Oostende Awards’ uitgereikt. “Het is een manier om de ondernemers een duwtje in de rug te geven”, zegt voorzitter Veronique Misseghers.

De Oostende Awards werden door het Economisch Huis in 2018 in het leven geroepen en konden enkel vorig jaar niet uitgereikt worden. “Zelfs in het pandemiejaar gingen we met een cameraploeg op pad om de ondernemers hun prijs te overhandigen en ze in de kijker te zetten via filmpjes op sociale media”, zegt Veronique Misseghers.

De zaakvoerster van Agence Lecomte is al sinds de oprichting van de awards voorzitter en is niet verrast door de 350 nominaties voor zeven verschillende categorieën. “Ondernemers zitten niet in een grote organisatie of bedrijf waar prijzen uitgedeeld worden.”

“Er zijn dus weinig moment waarop ze erkenning krijgen. Maar het is wel plezant om een bekroning te krijgen van je klanten of andere ondernemers. De awards leven onder de bevolking en oproepen op sociale media hebben veel gevolg.”

Zeven winnaars

“De Oostendenaars, klanten en ondernemers zelf konden nomineren. Een jury met onder meer mensen van de stad, Economisch Huis, Voka en handelaars selecteerde daaruit een shortlist”, zegt veronique Misseghers. Er zijn telkens zes of zeven genomineerden voor beste beleving, mooiste renovatie, starter van het jaar, nieuwbouw van het jaar, innovatieve horecazaak en meest inventieve covidaanpak.

“Voor elke categorie is er een externe jury van buiten de stad die beoordeelt. Dus niet de mensen die de shortlist maakten. Ikzelf ken de winnaars dus ook niet. De prijs voor covidaanpak is op zijn plaats. Ondernemers moeten snel kunnen schakelen. Ze worden altijd uitgedaagd. Wat we de voorbije twee jaar meemaakten met de pandemie is uniek en als je dan merkt dat bedrijven en horeca zo snel schakelen, dan verdienen ook die inspanningen een prijs.”

Er wordt het meest uitgekeken naar de prijs ‘bedrijf van het jaar’. Enkel voor deze categorie kan het aanwezige publiek stemmen. “Ondernemers pakken graag uit met een prijs en al de vorige winnaars hebben hun Oostende Award op een prominente plaats staan. Het geeft elan en erkenning.”

Zes nominaties voor bedrijf van het jaar Orac Decor Revi Food Lic Leather North Sea Aviation Center Otary SSA Archery

“Mensen worden graag eens in de bloemen gezet en de Oostende Awards kunnen enkel groeien. Oostende doet het super goed. Het is een dynamische stad die zeer snel evolueert. Er is een sterke culturele poot en zelfs in covidtijden blijven onze winkelstraten het goed doen. Oostende is ook een warme stad met een actieve sociale sector. De Oostende Awards geven de ondernemers een duwtje in de rug en zijn een blijver”, besluit Veronique Misseghers.

Tickets

De Oostende Awards worden uitgereikt op maandag 30 mei in de Delvauxzaal van het Kursaal. De avond start om 18.30 uur met een receptie. Tussen het eten door worden de awards uitgereikt. Er is nadien een party. Tickets kosten 135 euro en zijn te koop via www.oostendeawards.be.

(EF)