Oostende Awards in nieuw jasje: Vijfde editie met minder prijzen, andere criteria en NorthSeaChef

De Oostende Awards zijn terug van weggeweest en wel met een nieuwe formule: minder prijzen en voor de toeschouwers op de awardavond een menu van topchef Michiel Robaey (Storm).

De vijfde editie van de awardshow krijgt een nieuw jasje: minder prijzen, andere criteria om deel te nemen en een awardavond waarop zowat 500 mensen worden verwacht. Het Economisch Huis neemt ook de organisatie over van het Oostende Awards Comité. Schepen van Lokale Economie Charlotte Verkeyn (N-VA): “Volgens het nieuwe reglement kunnen enkel ondernemers kans maken op de erkenning. Er zijn zes awards: Bedrijf, Renovatie/nieuwbouw, Starter, Horecazaak, Handelaar en Ondernemer van het Jaar. De prijzen en zelfs nominaties zijn een erkenning voor zij die het hele jaar door werken voor hun zaak.”

Het publiek en handelaars krijgen inspraak: ze mogen zichzelf of hun favoriete handelaar nomineren tot 20 juni via www.oostendeawards.be. Nadien kiest de jury de vijf finalisten per categorie en op 2 oktober worden de laureaten bekendgemaakt. Het aanwezige publiek op de gala-avond kan wel de Ondernemer van het Jaar kiezen. Het programma van de awardavond wordt later bekendgemaakt.

Topchef

Voor de awardavond op maandagavond 2 oktober wordt niets meer aan het toeval overgelaten na het debacle van vorig jaar waarbij organisatie en deelnemers niet tevreden waren. Ze trokken NorthSeaChef Michiel Robaey aan. “We waren vorig jaar met Storm laureaat in de categorie Beleving van het Jaar en ik was dus blij met de vraag om voor hen te koken. Ik zal werken met seizoensproducten. Voor het restaurant houden we het kleinschalig met 20 plaatsen. Die formule is goed en zorgt ervoor dat ik elke avond goed slaap.” (Edwin Fontaine)