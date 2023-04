Oostduinkerkse student werkt mee aan kookboek voor mensen met beperking: “Bewijzen dat iedereen kan koken”

Voor een bachelorproef hebben vier studenten, waaronder Gustaaf Verriest (21) uit Oostduinkerke, van de opleiding Bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent een visueel kookboek met voice-over uitgewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking: ‘Onbeperkt koken’.

Gustaaf Verriest (21) uit Oostduinkerke is een van de vier studenten. “We moesten een draaiboek uitwerken rond een vernieuwend idee voor een nog op te starten micro-onderneming. Het komt erop neer dat we onze eigen kmo moeten runnen, een marketingplan uitschrijven en implementeren op basis van een marktonderzoek en het financieringsbeleid uitwerken. We waren ook verplicht om een ethische en maatschappelijk verantwoorde inbreng te geven aan ons project. Daarom kozen wij voor het visuele kookboek waaraan we een duurzaam aspect koppelen.”

Down the Road

Met ‘Onbeperkt koken’ wil het studententeam bijdragen in het proces naar zelfstandigheid voor mensen met een verstandelijke beperking die alleen willen gaan wonen of in een zelfstandige leefgroep. “Wij hebben voor dit project gekozen omdat er voor deze doelgroep bijna geen alternatieven bestaan, hoewel er massa’s kookboeken op de markt zijn”, klinkt het. “De inspiratie hebben we gehaald bij studenten die vorig jaar een gids hebben opgesteld voor mensen met een rolstoel in Gent.

Ook het programma ‘Down The Road’ was een inspiratiebron. In de serie vermelden ze meermaals dat koken vaak de eerste stap is in de richting van zelfstandig leven. We kozen voor een visueel kookboek voor een gezonde levensstijl dat de weg naar zelfstandigheid garandeert, met professionele foto’s en ingesproken recepten. Eerst hebben we ons verdiept in de noden en verlangens van onze doelgroep.”

QR-code voorzien

“Als student vonden wij het belangrijk dat we zelf de recepten konden voorbereiden, maken en fotograferen. We willen bewijzen dat iedereen kan koken. We hebben recepten geselecteerd uit diverse kookboeken, we hebben ze vergeleken en gepersonaliseerd. In het eerste semester zijn wij op bezoek gegaan bij de leefgroep (co-living) van Stijn De Winter uit ‘Down The Road’. Zij waren heel blij met ons project en dat gaf ons meteen een goed gevoel.

Ze staan open om gezonde gerechten uit te proberen. Ze hadden ook allemaal een smartphone waarmee ze overweg konden, dus lijkt een QR-code geen probleem. De meeste leefgroepen krijgen trouwens altijd deels begeleiding en hulp. Tijdens een rondleiding bij zorgaanbieder Heuvelheem Oudenaarde was de reactie van de leefgroep unaniem positief.”

Rozenwingerd

“Momenteel zijn we in contact met Rozenwingerd/Inspirant in ‘t Dorp Oostduinkerke”, vertelt Gustaaf. “Deze vzw die volwassenen met een beperking ondersteunt bij wonen, werken en vrije tijd, was ook een bron van inspiratie voor ons project. Frans Verriest, de vader van mijn papa, Johan Verriest, was destijds voorzitter van de raad van bestuur van de groep Rozenwingerd en Rozenkrans. Mijn vader is lid van de serviceclub Fifty-One, die ook dergelijke projecten ondersteunt. Nu ben ik aan de beurt, samen met mijn teammaten. We willen echt iets betekenen in deze sector!”

Microgolfoven

“Het kookboek bestaat uit professionele foto’s, waarbij de stappen duidelijk worden weergegeven. De ingrediënten, keukenbenodigdheden en recepten worden duidelijk en bondig beschreven. Een ander element dat ons onderscheidt van de bestaande kookboeken is dat we de microgolfoven in de spotlight zetten om de recepten te bereiden. Een magnetron werkt handig en snel, en iedereen heeft er wel een in huis. Zo wordt niemand uitgesloten. Via de QR-code van het boek kunnen gebruikers de recepten beluisteren tijdens het koken. Dat helpt zeker bij wie het lastig heeft om bepaalde instructies te lezen en te begrijpen. Tussen de recepten zullen er ook verhalen, citaten en kookervaringen neergeschreven worden, gebaseerd op waargebeurde kookervaringen.

De slogan van het boek luidt ‘Het kookboek dat zelfstandigheid gemakkelijker maakt!’ en sluit aan bij de boodschap ‘zelfstandigheid is verzekerd, zelfstandigheid is de toekomst’. Om de boodschap van het doel nog beter uit te dragen, rekenen de studenten op financiële giften.

Info: sites.google.com/view/onbeperktkoken/homepage – info.onbeperkt.koken@gmail.com.