Oost-Vlaamse keukenbouwer is nieuwe eigenaar van naakte reus: “We laten kleintjes maken voor onze klanten”

Michiel Steenbeke, zaakvoerder van Adrem Keukens uit Eeklo, is de nieuwe eigenaar van de beroemde naakte reus uit Waregem. De Oost-Vlamingen had maar liefst 29.500 euro veil voor het kunstwerk dat jaren langs de E17 stond geposteerd. Het beeld verhuist dus naar Eeklo en moet dienst doen als mascotte voor de keukenbouwer, maar de naakte cycloop zal nu en dan ook reisjes maken.

29.513 euro, voor het beeld en alle toebehoren. Zoveel telde de Oost-Vlaamse keukenbouwer Michiel Steenbeke, zaakvoerder van Adrem Keukens, neer voor de naakte reus langs de E17. Het kunstwerk van de eenogige reus was jarenlang in vol ornaat te zien langs de snelweg tussen Kortrijk en Gent en stond bij het intussen verkochte heftruckbedrijf van Waregemnaar Hervé Messiaen. Die laatste verhuist naar Portugal en kon zijn geliefde compagnon niet meenemen.

Mascotte

De nieuwe eigenaar is van plan om de cycloop te verhuizen naar Oost-Vlaanderen. “We waren al een tijdje op zoek naar een mascotte voor ons bedrijf en dachten eigenlijk om een marketingbedrijf aan te spreken”, aldus Michiel Steenbeke. “Tot iemand me op de veiling wees. Ik ken de reus al langer en moet er bij het passeren altijd hartelijk om lachen. Ik ben heel blij dat hij nu van ons is.”

Met bijna 30.000 euro ging de reus uiteindelijk voor een forse som over de toonbank. “Maar als je weet hoe bekend de cycloop is, hoeveel het kost om zo’n mascotte te maken en wat het kan opbrengen, dan hebben we in mijn ogen een goede zaak gedaan”, aldus de nieuwe eigenaar. “We zijn ook van plan om een aantal kleine exemplaren te laten maken om die mee te geven met onze klanten.”

Mee naar buitenland

In de loop van volgende week moet duidelijk worden op welke manier de Eénoog de trip van de E17 Waregem naar de N9 in Eeklo kan maken. Bij de onthulling op de nieuwe locatie zal sowieso een feestje horen. Toch is nu al zeker dat hij niet altijd in Eeklo zal blijven. “We willen de reus meenemen naar bepaalde evenementen”, aldus Michiel Steenbeke nog. “Denk aan Batibouw of de Bisbeurs. We nemen hem zelfs mee naar het buitenland om daar zaken te doen. Wie de reus ziet, moet meteen aan Adrem Keukens denken. Wie weet verhuren we hem zelfs.”

Het beeld dat deze week werd verkocht, is niet het originele kunstwerk dat deel uitmaakte van een een project van het SMAK in Gent. De originele reus werd toen gekocht door Hervé Messiaen en langs de E17 geplaatst, maar door onbekenden in brand gestoken. Hervé liet een nieuwe maken en plaatste zijn reus – al dan niet met kleren – terug langs de snelweg.