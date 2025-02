Oorzaak van gaslek die halve wijk gijzelde bekend, burgers lovend over communicatie: “Dat maakt het verschil”

De brandweer stond donderdagavond voor een grote uitdaging toen er zich in Oostende een woning had gevuld met gas. Daarbij werden zo’n twintig straten afgezet. Zo’n veertig brandweerlui en tientallen politiemensen waren bij het incident op de been. Ondertussen is er ook een oorzaak van de gasophoping bekend.

Een gaslek in de Werkzaamheidstraat in de wijk Westerkwartier gijzelde donderdag tot 21 uur een halve wijk. De reden? In een leegstaand pand hoopte gas zich op na een lek. Lange tijd was er geen duidelijk oorzaak en dus moest de brandweer heel voorzichtig te werk gaan. “De eerste stap was ervoor zorgen dat er een voldoende grote perimeter werd ingesteld zodat we gewonden konden uitsluiten”, vertelt brandweerkapitein Dries Van der Veken, een dag na het incident. “De tweede stap bestond eruit om alle ontstekingsbronnen te weren. Daarom werd de elektriciteit in de buurt afgesloten. Daarmee hadden we al het grootste gevaar weggenomen.”

Preventie

Zo’n veertig brandweermannen waren ondertussen op hun hoede voor moest het toch misgaan. “Standaard houden we rekening met het feit dat het zou kunnen misgaan”, vervolgt Van der Veken. “Daarom worden er preventief slangen uitgelegd en aangesloten. Uiteindelijk bleek dat niet nodig te zijn. Want tegen 21 uur kwam er uiteindelijk verlossend nieuws. Het gevaar was geweken. “Eens Fluvius de gastoevoer richting de panden kon blokkeren, konden we heel snel het pand ventileren. Dat duurde nog om en bij het half uur.”

Manipulatie van een gasleiding

Pas dan werd duidelijk wat de situatie precies veroorzaakt had. “Er moet ergens een manipulatie geweest zijn van een gasleiding binnenin de woning. Er is geen duidelijkheid over wie of hoe. Maar het feit dat de leegstaande panden dichtgetimmerd waren heeft met een problematiek van krakers te maken. Maar het is te vroeg om daar uitspraken over te doen. Het is ook aan de politie om dat onderzoek te voeren”, aldus de brandweerkapitein.

Eerdere gasexplosie

Sommige brandweerlui die bij de gasexplosie van 13 oktober 2022 in de Christinastraat waren, waren er ook donderdag opnieuw bij. “Uiteraard wordt daar bij dit soort interventies over nagedacht, maar dit was wel een andere situatie”, legt de kapitein uit. “In de Christinastraat ging het om een middendrukleiding diep onder de grond en dat heeft ervoor gezorgd dat het gas zich verspreid heeft op plaatsen waar het anders niet zou kunnen komen. Bij het incident van donderdag ging het om een lagedrukleiding. De afstand waarover het gas zich kan verspreiden was een pak kleiner. En we wisten ook meteen waar het gas zich had opgehoopt. Dat was in het geval van de Christinastraat niet zo.”

Goede communicatie

Om 23.15 uur was de interventie – na het dichttimmeren van de panden op vraag van de politie – afgelopen. De bewoners mochten omstreeks 21 uur al terug naar huis. Er gaan heel veel berichten rond op sociale media over de communicatie, positieve berichten voor alle duidelijkheid. “Anno 2025 verwacht de burger dat de brandweer en dat de stad communiceert over bepaalde zaken. Communicatie kan wel degelijk het verschil maken. Je kan technisch gezien een interventie wel goed aanpakken, maar als de bevolking niet op de hoogte is, kan er toch meer mislopen dan verwacht. Communicatie is alles.”