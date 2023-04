Oorzaak kapotte wagens aan tankstation in Harelbeke bekend: “Iedereen die schade kan aantonen, willen we via verzekering helpen”

Vrijdagavond stonden verschillende wagens in panne nadat ze getankt hadden bij Gabriëls in de Gentsesteenweg in Harelbeke. Het bedrijf liet het euvel onderzoeken en kwam tot de constatering dat ze dubbele pech kenden. Gedupeerden zullen vergoed worden.

“De auto begon ongewoon te trillen en te sputteren tot de motor uiteindelijk stilviel. Starten lukte niet meer en enkele lampjes begonnen te branden op mijn dashboard. Ik wist niet wat ik moest doen, zoiets had ik nooit meegemaakt”, getuigde Zion Descheemaecker (21) uit Desselgem zondag.

Water in benzine

Vrijdag was hij met zijn Audi RS3 gaan tanken bij Gabriëls in de Gentsesteenweg in Harelbeke. Benzine Superplus 98. Zoals zo vaak. Maar vrijdag liep het dus mis. En hij was niet de enige. Allemaal hadden ze een vermoeden van de boosdoener: water in de benzine.

Bij Gabriëls vielen ze uit de lucht, want de pompen hebben een waterdetectiesysteem. Toch lieten ze uit voorzorg een staal nemen en daaruit bleek dat er inderdaad water in zat. Een externe firma voerde daarna een grondige controle uit. “Bleek dat er waterinsijpeling was na werkzaamheden bij de installatie van een elektrisch laadstation”, vertelt zaakvoerder Stefaan Gabriëls.

Uiteindelijk bleek er enkel een probleem te zijn bij de Superplus 98. Maar toch zou het door de lekdetectiesystemen niet mogen gebeurd zijn. “Maar dat faalde”, zucht Stefaan Gabriëls. “Blijkbaar is dat verkeerd geïnstalleerd. Een jammere samenloop van omstandigheden. Ik doe dit werk 35 jaar en dit heb ik nooit meegemaakt.”

Anti-reclame

Hij vindt het dan ook jammer dat zo’n pech een smet op het bedrijf kan brengen. “We zijn een familiebedrijf en dit is jammer anti-reclame. We werken met producten van de grote maatschappijen, dus we hebben nu gewoon pech gehad. Wel een geluk dat er vrijdagavond meteen iemand belde zodat we die pomp konden stilleggen.”

Intussen zijn alle pompen in Harelbeke weer operationeel. De gedupeerden kunnen zich aanmelden bij het bedrijf. “We hebben intussen twee klachten binnengekregen. Iedereen die schade heeft en die kan aantonen én kan aantonen dat die bij ons tankte, willen we via de verzekering zeker helpen.”