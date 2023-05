Oorlogsvluchteling Viktor (40) brouwt bier in Ieper en opbrengst gaat naar Oekraïne: “Zo kan ik mijn land toch helpen”

Zelf het geweer opnemen om tegen de Russen te vechten, kan Viktor Vesnin niet. Wat de Oekraïense oorlogsvluchteling, die nu in Ieper leeft, wél kan, is bier brouwen. Met hulp van een Noord-Franse brouwerij brengt hij het biertje Unity op de markt, bij ons enkel te proeven in het Ieperse biercafé Kaffee Bazaar. Een deel van de opbrengst is voor Oekraïne. “Op die manier kan ik mijn land toch een beetje helpen.” Lees hier het opmerkelijk verhaal van een jonge bierbrouwer.

De eerste prachtige dag in het land nodigde al direct uit om een terrasje te doen. Ook in Ieper was dat het geval. In Kaffee Bazaar gaan we aan tafel met Viktor Vesnin, een 40-jarige oorlogsvluchteling uit Oekraïne. Viktor laat ons van zijn brouwsel ‘Unity’ proeven, een fijn biertje dat in de smaak valt.

Niet naar Frankrijk

Het verhaal dat de man vertelt, is echter minder fijn. “Toen de oorlog uitbrak was ik in Mikolajiv, een stad in het zuiden van het land, niet zover van de Krim”, vertelt Viktor. “Na tien dagen oorlogsgeweld vluchtten mijn vrouw en onze 15-jarige zoon, samen met mijn zus en haar dochter, het land uit. Ze trokken naar Boedapest en het was eerst de bedoeling om naar Frankrijk te reizen, want mijn vrouw heeft daar familie wonen. Ik vond dat echter geen goed idee. Het gaat om een jong gezin in een klein appartement. Als er daar plots mensen bijkomen, kan dat voor spanningen zorgen, vooral als ze een langere periode blijven.”

“We stampten in Kiev de brouwerij N City Brewing Co. uit de grond”

Viktor contacteerde daarop Evert, een vriend uit Ieper, en vroeg hem om hulp. In zijn geboorteland was Viktor bezig met het brouwen van bier, als hobby. “We stampten in Kiev de brouwerij N City Brewing Co. uit de grond. Zelf hebben we geen materiaal, we brouwen ons bier in verschillende brouwerijen.”

Onderdak in Ieper

De veertiger kwam in 2018 naar de Westhoek voor een bezoek aan het Black Beer Fest, een bierfestival waar Joeri Devolder van Kaffee Bazaar mee zijn schouders onder stak. Viktor leerde hier toen wat Vlamingen kennen en het was bij een van hen dat de Oekraïner aanklopte. In totaal kregen zes mensen – de vier familieleden van Viktor en een vouw en een kind die ze in Moldavië op sleeptouw hadden genomen – een tijdje onderdak bij de Ieperling, tot ze een ander appartement konden intrekken.

“Ik hield een kruidenierswinkel open en op een bepaald moment was er een raketinslag op zo’n 150 meter van de zaak”

Ondertussen bevond Viktor zich nog steeds in Mikolajiv, op 15 km van de frontlijn. “De omstandigheden waren allesbehalve goed. Ik hield een kruidenierswinkel open en op een bepaald moment was er een raketinslag op zo’n 150 meter van de zaak. Op dat ogenblik sliep ik daar. Ik kan je verzekeren dat zoiets serieus schrikken is. De brokstukken raakten mijn wagen. Op dat moment besloot ik mijn katten naar hier te sturen.”

Een tijdje later nam Viktor zelf het zekere voor het onzekere en pakte zijn koffers. “Als je gescheiden leeft van jouw familie in een oorlogssituatie, dan begrijp je elkaar op den duur niet meer. Je bevindt je in totaal verschillende werelden. Het is ook daarom dat ik terug bij mijn gezin wou zijn.”

Opbrengst naar Oekraïne

Viktor had in Ieper een paar weken nodig om tot rust te komen. “Maar langer stil blijven zitten, is geen optie. Ik wil Nederlands leren en werk zoeken. Ondertussen doe ik iets wat ik kan doen: bier brouwen. Het idee rijpte bij een bezoek aan brouwerij Bellenaert in Bailleul, net over de grens met Frankrijk. Daar raakte ik aan de praat met Pierre-Benoît Billiet, die me voorstelde zijn brouwerij te gebruiken om mijn bier te maken. Een deel van de opbrengst van de verkoop moet naar humanitaire hulp gaan in Oekraïne. Zo kan ik mijn land toch een beetje helpen.”

Hulp voor Viktor

Het bier dat Viktor brouwt, is Unity, een hoppig blond bier met citrustoetsen. Het gerstenat was aanvankelijk enkel bedoeld voor de Franse markt, tot Joeri van Kaffee Bazaar over het project hoorde. “Ik ken de mensen van brouwerij en het leek me een goed plan om het bier bij ons aan de man te brengen”, aldus Joeri. “Ik heb een importvergunning en kan het dus bier dus zonder problemen bij ons verkopen. Het is iets wat ik moet doen, vind ik, al is het maar om Viktor te helpen.”

Op de vraag of hij nog teruggaat naar zijn land, blijft het even stil bij Viktor. “Mijn moeder is nog steeds in Oekraïne, maar ze wil daar blijven. Mijn vader, die acht jaar geleden stierf, ligt daar begraven en voor haar is het moeilijk om alles achter te laten. Ik hoop dat ze veilig is. Mijn familie wil ik echter zoveel mogelijk helpen, maar ik ga niet terug voor de wapens zwijgen. Het gaat vooral over de toekomst van mijn zoon. Ik mag het niet gedroomd hebben dat hij om het leven komt in het oorlogsgeweld. Hopelijk kan hij hier studeren en in alle rust leven.”