Oorlogsverleden vertraagt werken kunstgrasveld in Langemark

De werken aan het kunstgrasveld voor VK Langemark-Poelkapelle liggen momenteel stil. Er moet meer onderzoek komen naar mogelijk oorlogstuig in de grond. De competitiestart zou volgens voorzitter Pascal D’haveloose niet in het gedrang komen.

Halfweg mei werd op terrein 1 van de Langemarkse sportzone gestart met de aanleg van het kunstgrasveld. Eerst werd de toplaag verwijderd, waarna de eigenlijke aanleg had moeten starten. Maar de machines zijn al een tijdje verdwenen. De werken liggen momenteel stil. “Er werd munitie uit de Eerste Wereldoorlog gevonden in de grond”, vertelt Pascal D’haveloose, voorzitter van voetbalclub VK Langemark-Poelkapelle. “Ondertussen is het volledige terrein gescand geweest en blijken er inderdaad overal kleine metalen in de grond te zitten.”

“Vorige week hebben we daarvoor rond de tafel gezeten met de firma Stadsbader, dat het kunstgrasveld aanlegt. Een veiligheidsadviseur en de firma Bom-Be, gespecialiseerd in het opsporen van oorlogsmunitie, zullen nu verder onderzoek uitvoeren. Er zullen op drie verschillende plaatsen testen uitgevoerd worden om in te schatten wat ons nog te wachten kan staan. Als die testen niks ernstig aan het licht brengen, dan zullen de werken meteen terug aangevat worden. Volgens de veiligheidsadviseur, die heel wat ervaring heeft in deze materie, is de kans heel klein dat er zwaar oorlogstuig gevonden zal worden. Voor ons is het nu op dit moment wachten op een concrete datum wanneer die test kan plaatsvinden.”

Competitiestart

Op zondag 4 september start de nieuwe competitie voor de vierdeprovincialer, maar voorzitter D’haveloose heeft goede hoop dat het kunstgrasveld dan klaar zal zijn. “Oorspronkelijk werd ons beloofd dat het veld klaar zou zijn tegen het bouwverlof, maar dat zal dus niet meer lukken. Maar na het bouwverlof hebben we nog drie weken om alles klaar te krijgen. Het wordt nipt, maar we gaan er wel nog altijd van uit dat het lukt.”