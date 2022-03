“Oorlog is zonder gevolgen voor Cercle Brugge”

Heeft de oorlog in Oekraïne financiële gevolgen voor Cercle? “De rekeningen van de Rus Dmitry Rybolovlev, hoofdaandeelhouder van de Vereniging, zijn niet geblokkeerd. Dmitry staat niet op een zwarte Europese lijst”, luidt het in de entourage van groen-zwart.

In welke mate beroert de oorlog in Oekraïne onze twee Brugse voetbalploegen? Vorig weekend betuigden de Clubsupporters tijdens de match tegen FC Antwerp met spandoeken hun steun aan de Oekraïense verdediger Eduard Sobol. Cercle Brugge heeft Oekraïense noch Russische spelers. Voorzitter Vincent Goemaere huivert om politieke uitspraken te doen.

Rijke Rus

Hoe zit het met Dmitry Rybolovlev, de steenrijke Rus, die 66 procent van de aandelen van AS Monaco heeft? De resterende 34 procent zijn in handen van de Monegaskische prins. Aangezien de Franse voetbalploeg 97 procent van de aandelen van Cercle bezit, is Dmitry Rybolovlev voor 63 procent eigenaar van de Vereniging.

Dmitry Rybolovlev is van opleiding arts en vergaarde in de jaren 90, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, fortuin. Hij kocht het bedrijf Uralkali, een producent van kunstmest, op en bracht het naar de beurs.

Vechtscheiding

Het weekblad Trends omschrijft deze Rus als een ‘atypische miljardair’. Een deel van zijn fortuin verloor hij na een vechtscheiding. Zijn echtgenote kreeg van de rechter 3,3 miljard euro toegewezen, het echtelijk dispuut werd omschreven als de duurste echtscheiding in de geschiedenis.

In 2010 verliet Dmitry Rybolovlev Rusland, hij verkocht volgens Trends zijn Russische bedrijf voor 5 miljard euro. Sindsdien pendelt hij tussen Genève, een Grieks privé-eiland en Monaco, waar hij geld pompte in de Zuid-Franse voetbalploeg. Zijn vermogen wordt geschat op bijna 8 miljard euro.

Vrede

Cercle wil niet reageren op de gevolgen van de huidige politieke crisis. “Wij zijn uiteraard tegen oorlog en hopen snel op vrede. Het is niet aan ons om uitspraken te doen over onze aandeelhouders”, krijgen we te horen. Dmitry Rybolovlev staat op geen enkele Europese ‘zwarte’ lijst, zijn rekeningen zijn niet geblokkeerd. Hij prijkt voorlopig wel op een Amerikaanse lijst, maar daar staan blijkbaar alle rijke Russen op, ook zij die niet bevriend zijn met Poetin.