Oorkonden voor brandweer Hooglede

Op zaterdag 3 december werden in Domein Vossenberg de oorkonden aan de brandweer uitgereikt.

We herkennen zittend van links naar rechts: Hans Spruytte, Marc Deburghraeve, Johan Wardenier, burgemeester Rita Demaré, Francis Bral en Filip Messeyne. In het midden zien we schepen Julie Misplon, Steven Alting, Ann Debackere, Wouter Dinneweth, Steven Vandenbussche, Paul Casteleyn, Thijs Cool en schepen Dimitri Carpentier. Op de laatste rij bevinden zich Johan Labaere, Bart Devos, Frederique Depoortere, Hein Verhelst, Paul Casteleyn, Jan Vandepitte en Filip Eeckhout. (EVG/foto EVG)