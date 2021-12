Oona was 10 jaar geleden onze KW Beebee:“Oona is het rustige type, haar zus heeft meer pit”

Straks gaan we op zoek naar de KW Beebee van 2021, maar twintig jaar geleden zette deze krant voor het eerst een pasgeboren West-Vlaming in de bloemetjes. Deze week gaan we op bezoek bij Oona Van Eenooghe, de KW Beebee van tien jaar geleden. “Zorgen voor onze dieren is mijn grootste hobby.”

Hij was 23, zij 21. Dimitri Van Eenooghe en Loes Waerniers glimlachen bij het zien van de KW Beebee-foto van tien jaar geleden. Tussen hen in de kleine Oona, hun oudste dochter. Vandaag zijn de ouders 33 en 31, is Oona (9) een flinke grote zus met prachtige bruine krullen en is het gezin met Auke (5) een tweede oogappel rijker. “Ik herinner me die foto nog goed”, zegt Loes. “Op de zetel, bij mémé en pépé thuis genomen, toen bleek dat Oona tot KW Beebee 2012 was verkozen. Dat was een heel leuk cadeau, zeker dat spaarboekje voor haar.”

Bijna tien jaar geleden werd Oona liefdevol omschreven als een wolk van een baby en een schat van een dochter. “Dat is ze nog altijd”, zegt een trotse papa. “Het is een hele brave.” “We hebben twee brave kindjes, hé”, pikt Loes in. “Ze is vooral heel goed in de omgang met haar zusje. Auke heeft een stuk meer pit, Oona is meer het rustige type. Het is heel mooi om hen samen bezig te zien, ze hebben veel aan elkaar.”

Pony Storm

“Ik had altijd wel twee kindjes gewild en we hebben er toen bewust voor gekozen om op jonge leeftijd ouders te worden. We zijn al samen sinds mijn vijftiende en zeiden eigenlijk altijd tegen elkaar dat we vroeg kinderen wilden. Na Oona hebben we ook wel bewust een paar jaren gewacht. En ja, twee dochters. Papa had misschien liever een zoontje gehad, want nu zit hij hier, met drie vrouwen in zijn huis.” (lacht luid)

Dimitri en Loes met de kleine Oona in 2012. © a-CLY

Tien jaar geleden woonde het jonge gezin Van Eenooghe nog in Oostrozebeke, vandaag staat hun thuis in Pittem. “Hier hebben we meer plaats voor de huisdieren”, legt Oona meteen vol vuur uit. “Onze twee honden Zara en Luca, onze poezen Shiva en César, onze geitjes én mijn pony Storm. Dat is mijn grootste hobby: zorgen voor de dieren. En ik hou ook enorm van paardrijden. In het begin was het wel spannend met Storm. Ik was bang dat ik het niet zou kunnen, maar nu ben ik al helemaal op mijn gemak.”

Ook wanneer ze niet op haar pony zit, beheersen paarden haar jonge leven. “Op YouTube kijk ik het liefst naar Dafne draaft door, allemaal afleveringen over paardrijden en paarden verzorgen”, lacht ze. “Wat ik het liefst eet? Macaroni met hespblokjes. Of die roste patatjes (gebakken aardappelen, red.) van pépé. Niemand maakt die zoals pépé dat kan!” (OV)