Ook Zonta Waregem voert actie in strijd tegen geweld tegen vrouwen

Nog tot en met 10 december voeren de Verenigde Naties en tal van vrouwenbewegingen over de ganse wereld campagnes met als doel geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en uit te bannen. Ook de Waregemse afdeling van Zonta schaart zich volledig achter deze acties.

“Geweld op en tegen vrouwen is wereldwijd één van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten”, zegt Zonta Waregem-voorzitter Sabine Slegers. “Gendergerelateerd geweld komt voor in talrijke vormen: seksueel misbruik en verkrachting, seksuele agressie, huiselijk geweld op fysiek, mentaal en seksueel vlak, moord op vrouwen, stalking en cyber-geweld, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie, genitale verminking, kindhuwelijken, en verstoting en beroving van vrijheid van vrouwen en meisjes.”

Oranje

“Ook wij zeggen uiteraard resoluut ‘neen’ tegen geweld tegen vrouwen”, gaat Sabine verder. “Tot en met 10 december (Internationale Dag van de Mensenrechten, red.) helpen ook wij om deze problematiek uit de taboesfeer te halen en slechtoffers op te roepen om tijdig hulp te zoeken. Praten over geweldpleging is immers niet vanzelfsprekend en sommige slachtoffers zijn hiertoe niet in staat of durven het niet. Ze zijn bang voor de dader, vrezen dat ze niet geloofd zullen worden of hebben te kampen met enorme schuld- en schaamtegevoelens. Een slachtoffer kan er jaren over doen om het geweld te onthullen. De gevolgen van seksueel geweld kunnen zo omvangrijk zijn dat het des te belangrijker is om iemand in vertrouwen te nemen. Slachtoffers kunnen hiervoor terecht op hulplijn 1712. Aan de centrumkerk hebben we in het licht van de actie dan ook een spandoek opgehangen en zal een muur van CC De Schakel tijdens de sensibiliseringsperiode oranje kleuren voor een betere en zonniger toekomst zonder geweld en discriminatie.”