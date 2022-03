Ook Yvan en Brigitte in Langemark staan klaar om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Net als Hans Six en Conny Dequeecker hebben ook Venseslas Kouprianoff en Brigitte Robyn zich kandidaat gesteld om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Even leek het erop dat ze twee vrouwen en hun baby’s opvang zouden geven, maar dat gaat voorlopig niet door.

Venseslas Kouprianoff heeft Russische en Tsjechische roots, maar iedereen kent hem eigenlijk via zijn roepnaam Yvan. “Mijn vader was een Rus en mijn moeder Tsjechisch, maar ik werd in Waterloo geboren”, vertelt Yvan, die voor zijn werk vaak in het buitenland verblijft. “In 2002 begon ik in een Wetters bedrijf, waar men mij vroeg om een productielijn op te starten in Tsjechië. Ik verbleef er tot 2015 en kwam toen met Brigitte en onze zoon Sascha terug naar België. Later werkte ik ook nog voor een Roemeens bedrijf. Nu zit ik alweer meer dan een jaar in Tsjechië voor het werk, maar om de twee weken kom ik naar huis.”

Met hulpmateriaal naar Slovakije

Zowel Yvan als Brigitte dragen naastenliefde hoog in het vaandel en wilden dan ook graag iets betekenen voor de Oekraïners die vluchten voor de oorlog in hun land. “Daarom trokken we met allerlei hulpmateriaal richting Slovakije”, vertelt Brigitte. “Het was ook de bedoeling dat ik twee dames met allebei een kindje van acht maanden mee naar huis zou nemen. Hun mannen vochten mee in de oorlog en een van hen was zelfs al gesneuveld. De vrouwen waren gevlucht naar Slovakije. Het plan kom echter niet doorgaan, omdat een van de vrouwen corona bleek te hebben en in quarantaine moest. De andere vrouw verkoos dan ook om bij haar vriendin te blijven. Je voelt dat die mensen zo dicht mogelijk bij hun thuisland willen blijven en van zodra het kan terug naar huis willen.”

Babyspulletjes welkom

Het koppel staat nog steeds open om vluchtelingen op te vangen. “In onze woningen hebben we, nu onze zoon het huis uit is, voldoende plaats om mensen op te vangen. We hebben ons op de gemeentelijke diensten opgegeven als opvangtehuis voor vluchtelingen. We hadden al een oproep op sociale media geplaatst voor babyspulletjes en kregen al heel wat binnen. Nu is het afwachten tot we eventueel vluchtelingen toegewezen krijgen.”