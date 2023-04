Ook Willem Vermandere geniet van het Weekend van het Volkscafé

In de hele Westhoek en in Frans-Vlaanderen is het dit weekend ‘Weekend van het Volkscafé’. Een 60-tal cafés in de Westhoek en een 20-tal in Frans-Vlaanderen doen mee. In Steenkerke genoot de plaatselijke bard Willem Vermandere van het jazzybrassquintet Palladio.

Het Weekend van het volkscafé zet de cafés in de kijker door een mix van extra evenementen en leuke activiteiten. Van volkssport tot huisgemaakte soep, van swing-jazz tot musette. Een topper blijft de ‘Picon Maison’ die grensoverschrijdend tot het bekendste aperitief is uitgegroeid. Maar ook de bieren en wijnen uit de Westhoek kan je proeven op verschillende locaties tijdens dit zevende Weekend van het Volkscafé, dat door verschillende partners in West- en Frans-Vlaanderen wordt georganiseerd.

Vrijwel in elke café is er animatie, gebracht door een solomuzikant of een toffe muziekband. Authentiek, volks, veel sfeer en gezelligheid. In de herberg De Kunstemaecker in Steenkerke genoot dorpsgenoot Willem Vermandere met zoon Peter en de talrijke aanwezigen van een mooi concert van het Jazzybrassquintet Palladio In de namiddag zijn er nog optredens van het koor ‘Ruistablet’ en van de lokale held en zijn vrienden ‘Stillen Erik en zin moaten’.