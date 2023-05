Ook West-Vlaanderen in de ban van historische dag in Groot-Brittannië: Talbot Houste maakt van kroning Charles groot feest

Koning Filip en koningin Mathilde bezochten gisteren nog onze redactie, morgen zitten ze op de eerste rij van Westminster Abbey om de kroning van Charles III bij te wonen. Maar ook dichter bij huis wordt de historische gebeurtenis gevolgd. Het Talbot House in Poperinge organiseert zelfs een ‘coronation party’. “We hebben een hechte band met de Britse royals.”

Zaterdag zijn alle ogen van de wereld op Groot-Brittannië gericht, waar Charles III gekroond zal worden. Ook in het Talbot House in Poperinge zullen de zenuwen strak gespannen staan. “Het is tachtig jaar geleden dat een Britse vorst nog de 2,3 kilogram zware Sint-Edwardkroon mag opzetten”, zegt manager Simon Louagie (35). “Een moment dat we voor geen geld ter wereld willen missen.”

Daarom trekt de Every Man’s Club uit hartje Poperinge alle registers open. “We willen mensen bij elkaar brengen en hen in de beste omstandigheden de kroning laten volgen. In dezelfde geest als die van ruim honderd jaar geleden: onder gelijken.”

“Koning Charles naar Poperinge? Dan ontvangen we hem met open armen!”

Het Talbot House zag tijdens de Eerste Wereldoorlog het levenslicht als een home away from home voor Britse soldaten. “Dit was hun eerste halte na de hel”, legt Simon uit. “Een plek waar ze konden ontspannen en de ellende van het front even aan de kant konden schuiven.”

Meer dan een eeuw later waart diezelfde mentaliteit nog steeds door het achttiende-eeuwse pand. “Nu houden we met onze vzw de herinnering aan WO I levend én dragen we de Britse cultuur in al haar facetten hoog in het vaandel. Eigenlijk is dit een stukje Brits grondgebied op Poperingse bodem.”

Bestuurslid zalft Charles

De link met het Britse koningshuis blijkt erg kort te zijn. “Een van onze bestuursleden, Paul Wright, is chaplain to the king. Zaterdag zalft hij koning Charles in Westminster Abbey, net voor de eigenlijke kroning plaatsvindt. En hij begeleidde ook mee de uitvaart van wijlen koningin Elizabeth. Eind mei komt hij bij ons weer over de vloer. We kijken nu al uit naar zijn verhalen van zaterdag.”

Talbot House zelf is dan weer vernoemd naar Gilbert Talbot, een Britse soldaat die in de Westhoek vocht en de beste vriend was van de toenmalige kroonprins Edward VIII.

© JOKE COUVREUR

“Het spreekt voor zich dat we de Britse actualiteit op de voet volgen”, glimlacht Simon. “De BBC staat hier vaker op dan onze eigenste VRT. Wat aan de andere kant van het kanaal gebeurt, volgen we met argusogen. We worden ook goed op de hoogte gehouden. Net na het overlijden van de queen, op 8 september vorig jaar, kregen we telefoon van Paul Wright. Met duidelijke instructies: alle vlaggen halfstok en een rouwregister openen.”

“Dat hebben zo’n tweehonderd mensen getekend: de Britse ambassadeur, lokale politici, maar ook veel gewone Poperingenaren en Britse toeristen die toen net in de Westhoek waren. Ook bij het overlijden van prinses Diana in 1997 lag hier een rouwregister. Toen stonden de mensen tot op de Grote Markt van Poperinge aan te schuiven.”

Vaak koninklijk bezoek

Dit weekend moet een van de meest feestelijke momenten ooit worden in het Talbot House. “Het is pas de vierde kroning sinds onze vzw in 1931 van start ging. In de historische concertzaal kunnen zo’n 150 mensen de hele dag op groot scherm volgen en ’s middags voorzien we een royal lunch, met een toast en receptie in onze tuin. Om 15 uur, wanneer Charles III gekroond is, sluiten we de dag af met een high tea. Doorheen de dag zullen we ook onze connectie met de Britse royals uit de doeken doen.”

In de shop worden voor de gelegenheid koekendozen met de beeltenis van koning Charles verkocht. © JOKE COUVREUR

Want de (uitgebreide) familie van de nieuwbakken vorst weet de weg naar Talbot House vlot te vinden. “Elke twee tot drie jaar krijgen we koninklijk bezoek. Prins Edward (87), de hertog van Kent en oom van Charles, komt vrij regelmatig langs en enkele neven en nichten van de koning bleven hier zelfs al slapen. Prinses Anne, Charles’ zus, was hier in 2017 te gast en in 1966 vereerden koningin Elizabeth en prins Philip ons met een bezoek.”

Of Talbot House hoopt op een nieuwe royale visite, laat Simon voorlopig in het midden. “Het zou fantastisch zijn mocht koning Charles de oversteek maken, maar de man zal ongetwijfeld een overvolle agenda hebben. Maar mocht hij plannen hebben, dan zullen we hem met open armen ontvangen.”

De ‘coronation party’ bijwonen, kan voor 20 euro. Info: talbothouse.be.