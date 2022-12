Ook vuilbakjes in de herentoiletten

Raadslid Frank Jonkbloet (CD&V) vroeg tijdens de gemeenteraad aan de stad om alle herentoiletten in de stadsgebouwen te voorzien van een vuilbakje. Dat is op vandaag nog niet het geval en dat kan vervelende gevolgen hebben voor mannen met incontinentieproblemen

Heel wat mannentoiletten zijn niet voorzien van een vuilbakje. Het lijkt misschien minder belangrijk, maar voor mannen met incontinentieproblemen is het wel een belangrijk onderwerp. Zo kaartte Frank Jongbloet aan tijdens de gemeenteraad. “De afwezigheid van een vuilbak zorgt ervoor dat veel mannen met incontinentieproblemen zich geremd voelen tot deelname aan het maatschappelijk leven. Ze kunnen hun incontinentiemateriaal namelijk niet discreet achterlaten in het toilet. Dit terwijl ongeveer 10 procent van de mannen boven de 40 een of andere vorm van incontinentie hebben . Hoog tijd dus om, net als bij dames, ook in herentoiletten standaard een vuilbakje te voorzien. En starten doen we dan best bij onszelf in de stadsgebouwen.”

College akkoord

Het schepencollege bleek meteen open te staan voor het probleem. “Ik vind het punt dat u maakt, meer dan terecht”, zei schepen Björn Anseeuw (N-VA). “We hebben 185 herentoiletten in de stadsgebouwen, 50 hebben een afvalemmertje. De rest wordt zo snel mogelijk voorzien van een exemplaar.”

Daarnaast komt er in het voorjaar ook een campagne om de horeca te sensibiliseren vanuit het Economisch Huis. “Wij gaan hier proberen mee aan de kar trekken”, zei schepen Charlotte Verkeyn (N-VA). (LB)