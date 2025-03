Ook struisvogelboerderij in Aarsele ziet in aanloop naar Pasen vraag naar eieren pieken: “Dit jaar is het echt uitzonderlijk”

Niet alleen kippeneieren zijn traditioneel in aanloop naar Pasen duurder dan anders. Ook naar struisvogeleieren is de vraag gestegen. Dat zegt Guus Neirinck van struisvogelboerderij Schobbejaks Hoogte in Aarsele. Omdat de vraag dit jaar zo groot is, is de prijs van de eieren er recent gestegen. Al kan je met één zo’n ei wel zeventig pannenkoeken of vijf cakes bakken. En achteraf kan je ook nog aan de slag met de schaal.

Het zijn drukke tijden op de boerderij in Aarsele. Zowat 120 broedvogels leggen er gemiddeld om de twee dagen een ei, goed voor twintig tot dertig verse eieren per dag. En dat zijn kanjers van zowat anderhalve kilo per stuk. “Het legseizoen loopt van februari tot eind augustus en een goeie hen legt in die periode vijftig tot zeventig eieren”, zegt Guus. “Op jaarbasis hebben we hier 4.000 à 5.000 eieren. Bevruchte eieren gaan in de broedmachine en de onbevruchte verkopen we. Elk jaar merken we dat de vraag toeneemt in aanloop naar Pasen, maar dit jaar is de vraag uitzonderlijk groot. Er zijn nog heel weinig kwekers die er verkopen en ook ons aanbod is niet groter dan anders. Heel wat bloemenwinkels en hobbyisten komen naar hier om eierschalen, maar ook lagere scholen zijn volop bezig met Pasen. We hebben dertig klasbezoeken op de agenda staan.”

40 euro per ei

In de boerderijwinkel kan je halve (5 euro), driekwart (7,5 euro) of uitgeblazen (15 euro) eierschalen vinden. Maar ook volledige, verse eieren worden er verkocht. Het is niet zo dat er zoals bij kippeneieren een eierprijzencommissie bestaat. Schobbejaks Hoogte kan dus zelf hun prijs bepalen. “Voor een vers ei betaal je nu bij ons 40 euro. Omgerekend is dat meer dan dat je vandaag voor dertig aparte kippeneieren zou betalen, maar een struisvogelei is en blijft een beleving. In de ogen van kinderen zijn dit dinosauruseieren. Het breken van de schaal op zich is al bijzonder. Met de inhoud van één ei kan je zeventig pannenkoeken, vijf cakes of een reuzengrote omelet maken. En nadien kan je ook nog eens met de schaal aan de slag gaan. Zelf verwerken we de eieren ook in struisvogellikeur, een lekkernij die bij velen in de smaak valt.”

Iets wateriger

Terwijl we met Guus praten, geeft zijn moeder Christel een woordje uitleg aan een groep bezoekers van seniorenvereniging NEOS uit Ronse. Samen met de groep kijken we toe hoe Christel een struisvogelei breekt. Zorgvuldig klopt ze met een hamer op de bovenkant van het ei en pelt ze het voorzichtig open. Ze breekt het vlies en giet de inhoud in een kom. “Meestal zit er ongeveer 1,2 liter in. De dooier is in verhouding kleiner dan van een kippenei, maar je hebt enorm veel eiwit. Dat is weliswaar iets wateriger waardoor de smaak wat fletser is, maar als je dat met wat tomaatjes, spek en paprika klaarmaakt in een paella-pan is dat superlekker. En bovendien mogen al je buren komen mee-eten.”

Maar daar stopt het niet. Christel pelt het ei wat verder en haalt er voorzichtig het vliesje uit. “Dan gewoon even spoelen en laten drogen. Meer is er niet nodig. Je kan er een bloemstukje van maken, maar ook pakweg een kaars of een kunstwerk. Met het juiste gereedschap tover je het zelfs om tot een originele lamp.” (SV)