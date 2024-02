Ook sterke daling van aantal nieuwe dossiers mensensmokkel en mensenhandel in West-Vlaanderen in 2023

Nadat al bleek dat het aantal aangetroffen transmigranten in West-Vlaanderen vorig jaar daalde en de dalende trend zich verder zet, blijkt ook het aantal nieuwe dossiers inzake mensensmokkel en mensenhandel in onze provincie sterk te dalen. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) kreeg van gouverneur Carl Decaluwé. “In 2023 ging het in totaal om veertig nieuwe dossiers, terwijl in 2019 waren er in totaal zelfs 89 dossiers. Dat is een daling met maar liefst 47 procent”, aldus Himpe die de evolutie bestudeerde.

Het parket van West-Vlaanderen startte vorig jaar 28 nieuwe dossiers inzake mensensmokkel op. “Daarvan handelden zestien dossiers over smokkel via smallboats of koelwagens”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe. “In 2023 werden ook twaalf nieuwe dossiers inzake mensenhandel opgestart. Negen dossiers gingen over seksuele uitbuiting, de resterende dossiers over economische uitbuiting.”

“In 2023 ging het dus in totaal om veertig nieuwe dossiers, terwijl er in 2017 nog 85 dossiers, waarvan 39 voor mensensmokkel en 46 voor mensenhandel opgestart werden. In 2019 waren er in totaal zelfs 89 dossiers”, aldus Himpe die de evolutie bestudeerde. “2017 en 2019 waren duidelijk de piekjaren.”

Common Control Room bijna in volle werking

De Common Control Room, de controlekamer waar bijna alle camerabeelden vanuit de haven van Zeebrugge gemonitord worden, is intussen technisch klaar om vijf partners van de haven van Zeebrugge te visualiseren. In de haven van Zeebrugge werden grote aantallen camera’s en slimme omheiningen geplaatst in de strijd tegen de mensensmokkel. De controlekamer is uitgerust met de nodige software en apparatuur om de camerabeelden te analyseren. “De Common Control Room is bijna in volle werking en alle middelen worden nu ingezet om de resterende twee partners in het eerste kwartaal van 2024 te connecteren met de controlekamer”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.