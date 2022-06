Ook oudere Roeselarenaars kunnen de Batjes herbeleven dankzij reizende tentoonstelling

In het kader van 90 jaar Batjes wordt Galerie Blomme twee dagen omgetoverd tot het Huis van de Batjes. In een nostalgisch decor kan je er heel wat foto’s, filmpjes en memorabilia bekijken én je herinneringen en anekdotes aan de batjes achterlaten. Ook foto’s en documenten worden ter plaatse ingescand en later ontsloten via www.erfgoedbankmidwest.be

Maar omdat het voor de bewoners en de medewerkers van de woonzorgcentra niet altijd evident is om op uitstap te gaan, gaan de Batjes ‘on tour’. “Erfgoedcel TERF trekt samen met het stadsarchief naar zes Roeselaarse woonzorgcentra met een unieke fotoreportage vergezeld van historische weetjes en leuke anekdotes”, vertelt schepen Bart Wenes. “Daarna interviewen we enkele bewoners en capteren hun verhalen en herinneringen aan de batjes. Elk interview wordt gefilmd zodat er een mooi tijdsdocument ontstaat dat later gebruikt kan worden bij 100 jaar Batjes.”

De deelnemende woonzorgcentra zijn

Donderdag 16 juni: BEN vzw

Vrijdag 17 juni: WZC De Waterdam

Maandag 20 juni: WZC Zilverberg

Dinsdag 21 juni: Westerlinde

Maandag 27 juni: WZC Ter Berken

Donderdag 30 juni: Valckeburg PVT

In 2020 richtte Stad Roeselare een overlegplatform op waar alle lokale Woonzorgcentra (Sint-Henricus, BEN Woonzorgnetwerk, Zilverberg, Ter Berken, Waterdam, De Hovenier en Westerlinde) en PVT Valckeburg deel van uitmaken. Dit platform kadert binnen het buurtgericht actieplan senioren die in 2020 is opgemaakt. Binnen dit platform komen samenwerkingen onderling en samen met de Stad tot stand. Eén hiervan is ‘Batjes on tour’.