Ook Oostendse stadsfiguur James doet mee aan Werelddownsyndroomdag

Naar aanleiding van Werelddownsyndroomdag ondersteunt stad Oostende de oproep om vandaag twee verschillende kousen te dragen.

Op Werelddownsyndroomdag zetten we alle mensen met het syndroom van Down in de bloemetjes. “Stad Oostende draagt dit initiatief een warm hart toe en lanceerde een oproep om op die dag twee verschillende kousen te dragen, naar het voorbeeld van de VRT-actie #steunkousen”, zegt schepen Hina Bhatti (Open VLD). Ook stadsfiguur James gaf daar vanmorgen gehoor aan.