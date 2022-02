Ook Oostendse Langestraat mag eindelijk weer feesten tot in de vroege uurtjes

Het overlegcomité heeft vorige week vanaf vandaag verregaande versoepelingen aangekondigd voor de horeca. Het sluitingsuur voor de horeca vervalt en ook het nachtleven mag terug opstarten. Kortom: we mogen weer feesten als weleer en daar maken de danscafés, nachtclubs en cafés gretig gebruik van.

Geen sluitingsuur meer voor de horeca: we hebben er lang genoeg op moeten wachten. Vanaf vrijdag gaan we naar code oranje op de coronabarometer en dat betekent dat we opnieuw kunnen uitgaan tot in de vroege uurtjes. Er is geen beperking meer op het maximumaantal mensen per tafel – tot voor de versoepelingen waren dat er zes – en ook een mondmasker hoeft niet meer. Bovendien mogen we nu ook weer rechtstaand consumeren. Het horecapersoneel moet wel nog steeds een mondmasker dragen. Ook het nachtleven kan weer openen, maar dan met een maximumcapaciteit van 70 procent. Trek dus je dansschoenen maar aan richting dansvloer en feest erop los!

In snelheid genomen

De versoepelingen zijn enerzijds goed nieuws voor de klanten, maar nog meer voor de uitbaters van cafés, nachtclubs en danszalen. Zij brengen alles in gereedheid om het eerste weekend sinds lang op een normale manier te beleven. Al is niet iedereen even enthousiast. David Deschepper van club Hemingway in de Langestraat bijvoorbeeld. Hij werd in snelheid genomen door het overlegcomité. “Begrijp me niet verkeerd: we zijn heel blij voor de collega’s, hé”, is David duidelijk. “Alleen is het voorlopig niet aan mij besteed. Ik had niet verwacht dat het overlegcomité zo snel zou versoepelen. We hadden sowieso wat veranderingswerken gepland en die zouden we nu uitvoeren. Daarom beslisten we om die nu te doen, omdat we toch zo goed als dicht moesten. We mochten dan wel openen tot 22 uur en later tot middernacht, toch was dat voor ons praktisch onhaalbaar. Dan kunnen we ons maar beter op verbouwingen concentreren.”

Voorlopig staat de opening van de Hemingway gepland op 1 april, al probeert David met de zolderruimte nog wat te forceren. “We hebben een bovenverdieping die we verhuren voor privéfeesten en we gaan dan ook alles op alles zetten om volgend weekend de deuren te openen”, vertelt hij. “Anders is het bij Club Chaud. Daar openen ze komend weekend weer de deuren. “We openen met ons vertrouwde concept: op vrijdag de cocktailbar en op zaterdag de nachtclub”, zegt zaakvoerder Niek Calcoen. “Normaal draaien we R&B en hiphop, maar we willen onze muziekkeuze iets uitbreiden om de toegang tot de club meer laagdrempelig te maken.”

David Deschepper en Yannick Pevenage werken eerst enkele veranderingswerken af in hun club Hemingway alvorens op 1 april te openen. © JRO

Het publiek van een nachtclub verandert elke twee a drie jaar. Dat betekent dat de jongeren die bij het begin van de coronacrisis 16 jaar werden, ondertussen al studeren aan de hogeschool. “We moeten weer vanaf nul starten en ons klantenbestand uitbouwen”, legt Niek uit. “Het gaat dan vooral om lokale stamgasten. Het coronavirus toert ondertussen al twee jaar door onze samenleving en dat betekent dat de jongeren van toen ondertussen volwassenen geworden zijn. Het zal dus een deels nieuw publiek zijn en dat moet de weg naar de nachtclubs nog vinden, want eerder hebben ze daar de kans niet toe gehad. Wel is de capaciteit van 70 procent perfect te handhaven aan de hand van bandjes en de clublidkaart. Bij binnenkomst moet ook het Covid Safe Ticket getoond worden. Daarnaast hebben wij al van voor corona een krachtig verluchtingssysteem in de zaak, dus ook daar zijn er geen problemen. We zijn er klaar voor om te openen.”

Euforie

Loungebar Rood in de Van Iseghemlaan viert dan weer enkele uitgestelde feesten. Op vrijdag is het gezelligheid troef tijdens de viering van Kerstmis en op zaterdag wordt er afgeteld naar het nieuwe jaar. Ook bij nachtclub Flight 90 staat er een druk weekend te wachten. “Het wordt een echt feestweekend”, klinkt het bij uitbater Stefaan Servaty. “We hanteren het traditionele concept, maar je merkt dat iedereen er zin in heeft. We zijn dan ook heel blij met de heropening. Toen het nieuws ons aan de oren kwam, was iedereen euforisch. Niemand had ook verwacht dat we zo snel zouden mogen openen. Al hadden we ergens wel gehoopt dat we goed nieuws zouden krijgen. Het nachtleven is amper enkele maanden open geweest in twee jaar tijd.”

Ook over de maximumcapaciteit is Stefaan enthousiast. “70 procent van de capaciteit gaat toch al snel over 350 mensen. Dat valt perfect te handhaven. Tussen code rood en oranje zit er misschien toch wel een te groot verschil en dat maakt ons anderzijds een beetje bang. Want als we weer naar code rood gaan, dan betekent dat dat we opnieuw de deuren zullen moeten sluiten. Of ik dat verwacht? Misschien vooral naar het einde van het jaar toe dan. We hopen uiteraard van niet. We hopen nu vooral vertrokken te zijn voor een lange tijd.”