Ook Oostends burgemeester Bart Tommelein – voorzichtig – voor statiegeld op plastic en blik

Ook Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) uit zich – zij het voorzichtig – als voorstander van statiegeld op plastic flesjes en blikjes. “Het is geen alleenzaligmakende oplossing”, vindt hij. “Maar de producenten slagen er niet in om het probleem op te lossen. We zullen dus moeten bekijken hoe we op de een of andere manier statiegeld kunnen invoeren.”

“Het proefproject van Bredene, waarbij statiegeld moest worden betaald op blikjes en plastic flesjes die in de strandbars werden verkocht, was heel kleinschalig. En eigenlijk loopt Bredene wat achter, want in de Oostendse beachbars en ook op onze evenementen op het strand is plastic gewoon verboden. Wij kunnen er dus geen statiegeld heffen. Maar ik ben aan het evolueren in mijn denken. We zien dat de producenten er niet in slagen om de afvalberg te verkleinen. De Vlaamse regering heeft daarvoor vroeger al de datum van 2023 vooropgesteld, maar dat blijkt niet te lukken. Het wordt dus tijd om ernstig te kijken naar statiegeld.”

“Ik stond altijd sceptisch en ik ben ervan overtuigd dat het niet enkel om plastic gaat, maar ook om sigarettenpeuken en papier”, vervolgt de Oostendse burgemeester, tevens Vlaams Parlementslid. “Ik ben dus aan het evolueren. Ik denk dat we moeten bekijken hoe we statiegeld kunnen invoeren. Uiteraard niet enkel lokaal, maar Vlaams en liefst zelfs federaal. Want het is niet alleen een probleem van de kust, maar ook van het binnenland. Statiegeld is geen alleenzaligmakende oplossing, maar wel iets dat we ernstig moeten bekijken.”