Ook Oostende gaat (deels) lichten doven en verwarming lager zetten

Ook Oostende gaat waar het mogelijk is besparen op straatverlichting. Dat zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Alle kerstverlichting blijft wel behouden”, zegt hij. “En in een aantal stadsgebouwen gaat de verwarming een graadje lager.”

Oostende is momenteel bezig met het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Energiebesparende maatregelen komen daarbij onvermijdelijk ter sprake. “In een aantal stadsgebouwen gaat de verwarming een graad lager, maar dat kan niet in bijvoorbeeld kindercrèches of woonzorgcentra. In het stadhuis is de verwarming stuk, dus daar kunnen we momenteel niet meer lager.”

“De straatverlichting zullen we van 23 tot 6 uur uitschakelen waar het kan, maar die werkt modulair in een gebied dat veel groter is dan Oostende alleen. Dat betekent dat de schakelkasten manueel zullen moeten aangepast worden. Bovendien willen we de openbare verlichting niet uitschakelen in de uitgaansbuurt en het toeristisch centrum. We zijn dat nu aan het bekijken met Fluvius en willen de maatregel vanaf november laten ingaan.”

Fonteinen

“Het uitschakelen van de verlichting betekent een besparing van 1 miljoen euro. We zullen ook fonteinen uitschakelen, maar niet op plaatsen waar ze noodzakelijk zijn om zuurstof in het water te hebben en algen tegen te gaan. Dat moet een besparing van 250.000 euro opleveren. Alle kerstverlichting blijft wel behouden. Die werkt volledig op led en de besparing daardoor is verwaarloosbaar. Het zou wel kunnen dat kerstlichtjes ‘s nachts doven op plaatsen waar de straatverlichting uit gaat. Verder willen we ons energiezorgplan – energiebesparingen in stadsgebouwen – versneld uitvoeren.”