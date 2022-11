Ook Memorial Museum Passchendaele 1917 herdenkt Wapenstilstand

In Zonnebeke wordt op 11 november op diverse locaties Wapenstilstand herdacht. Onder meer het Memorial Museum Passchendaele 1917, kortweg MMP 1917, werkt hieraan mee. Het museum ziet na de coronajaren weer het bezoekersaantal stijgen.

“Het museum kende heel goede jaren tijdens de eeuwherdenking met jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. De coronacrisis gooide in 2020 echter roet in het eten. In 2020 en 2021 telden we respectievelijk ongeveer 28.000 en 45.000 bezoekers. Dit jaar waren we bij de ramingen voorzichtig met een schatting van 59.000 bezoekers.”

In stijgende lijn

“Momenteel zien we dat de bezoekerscijfers zich dit jaar beter herpakten dan we in december vorig jaar verwachtten. Op vandaag rondden we reeds de kaap van de 70.000 bezoekers en we zouden zeker 75.000 bezoekers moeten kunnen verwelkomen. Mits veel meeval in november kunnen we misschien de 80.000 halen. De 12.000 bezoekers in oktober zijn aantallen die we kennen uit de jaren van de eeuwherdenking. Oktober is wel een enorm positieve maand geworden. Dat betekent dat de cijfers in stijgende lijn zitten. Laat ons hopen dat deze tendens zich verder door kan zetten”, zegt schepen Joachim Jonckheere.

“Sinds het einde van het voorjaar en de zomer zien we opnieuw meer en meer individuele Britse toeristen en families op bezoek komen en sinds september mogen we ook weer schoolgroepen verwelkomen.”

“Naast Britten stellen we vast dat er ook almaar meer Vlaamse en Nederlandse schoolgroepen ons museum ontdekken. We horen in het museum ook wat meer Duits praten dan vroeger, maar ook Spaans of bijvoorbeeld Noors wordt er al eens gesproken.”

Belevingsruimte

Het museum sluit dit jaar de deuren op 5 december. Dat is tien dagen vroeger dan gewoonlijk omdat de cinemaruimte wordt gemoderniseerd. Deze moet worden afgebroken en de ruwbouwwerken moeten klaar zijn tegen de opening van het nieuwe museumjaar op 1 februari 2023.

“De bedoeling is dat bezoekers daar volledig ondergedompeld worden in het slagveld bij Passendale 1917 en dat we hen op die manier een nog betere beleving van het slagveld en wat er zich daarop afspeelde, kunnen aanbieden. De provincie West-Vlaanderen steunt dit project met een subsidie van 50% en een maximum van 100.000 euro. De immersieve ruimte zal toegankelijk zijn in 2024. Tijdens de installatie van de belevingsruimte is het de bedoeling dat bezoekers de werken ook kunnen zien door ruime kijkvensters. Op die manier kunnen ze de werken en de evolutie mee volgen”, besluit de schepen.

Herdenkingen

Op 11 november wordt op verschillende plaatsen Wapenstilstand herdacht en ook in Zonnebeke is dat het geval. Op donderdag 10 november herdenken het Passchendaele Museum, de gemeente Zonnebeke en het Genootschap Passchendaele Society 1917 vzw het einde van de Slag bij Passendale en alle slachtoffers, ongeacht hun nationaliteit. De ceremonie start om 18 uur aan Crest Farm Canadian Memorial, gevolgd om 19 uur door een fakkeltocht door de Canadalaan. De optocht volgt het traject van de bloedige laatste honderden meters van de aanval en eindigt op de markt van Passendale. Tot slot is er een korte plechtigheid op de markt en een openluchtreceptie.

Almaar meer Vlaamse en Nederlandse scholen komen op bezoek

Op vrijdag 11 november zijn er verschillende plechtigheden. Van 9 tot 17 uur is er een boekenbeurs van de Westhoek in pc De Craeye, Kraaiveldstraat 7 in Passendale. Toegang gratis. Om 11 uur is er een lament aan het CWGC Tyne Cot Cemetery in Passendale. Om 14 uur is er een plechtigheid aan Black Watch Corner, Oude Kortrijkstraat in Zonnebeke en om 16 uur is er een plechtigheid aan het CWGC Tyne Cot Cemetery. In samenwerking met de gemeente Zonnebeke en het Passchendaele Museum, bieden de vrijwilligers van het GPS1917 vzw gratis koffie aan op de parking van CWGC Tyne Cot Cemetery op 10, 11, 12 en 13 november.