Ook Lichtervelde krijgt straks een kunstgrasveld

Het B-terrein van het sportcentrum Gilbert Desmet wordt binnenkort vervangen door een kunstgrasveld. Dat besliste het schepencollege maandag.

Er zijn al langer problemen met steentjes en glasresten waardoor spelers blessures oplopen. Het college koos daarom voor de meest duurzame oplossing en keurde het voorstel voor een kunstgrasveld goed. De opdracht werd gegeven aan Farys om een procedure te starten voor de voorziening van dergelijk veld.

Als alles goed verloopt kan het veld in het voorjaar van 2023 worden aangelegd. Het begrote bedrag is 500.000 euro.

“Een kunstgrasveld heeft enkele voordelen. Er is de hogere bespeelbaarheid doordat een kunstgrasveld minder weersafhankelijk is. Daarnaast is er beter waterbeheer: kunstgras vraagt geen water. In de huidige klimatologische omstandigheden is de toestand van een natuurveld te veel afhankelijk van het weer en bij droogte een grote kost. Daarnaast is de winterstop korter en kan er in de zomerperiode langer getraind worden. Kortom, het is een goed alternatief als trainingsveld”, klinkt het.