“Ook kwetsbare gezinnen hebben recht op huisdieren”: Roeselare start met dierenvoedselbank

Samen met vzw Beestjes in Nesten en BEN zet de Stad Roeselare een dierenvoedselbank op. Het doelpubliek zijn kansarmen die niet over genoeg middelen beschikken om hun huisdier te verzorgen, te voederen of gewoon te behouden.

“Dit is geen vrijgeleide voor iedereen die gratis aan dierenvoedsel wil geraken”, waarschuwt Marina Ryde van Beestjes in Nesten, een Brugse vzw die sinds corona kansarmen met huisdieren helpt op vele verschillende manieren. “Dierenvoeding is daar maar een deel van maar wel een belangrijke. We krijgen sinds de pandemie via OCMW’s en andere organisaties steeds meer signalen dat mensen in kansarmoede noodgedwongen hun dieren moeten wegdoen wegens geldgebrek voor voeding of veeartskosten. We horen dat er mensen zijn die zelfs hun eigen voedsel beperken om hun hond of kat te kunnen houden. Wij proberen die mensen die dus zijn doorverwezen door die instanties te helpen met onze dierenvoedselbank.”

“Eénmaal per maand kunnen ze een pakket komen ophalen en krijgen meteen van ons ook een luisterend oor. We geven ook advies en proberen die mensen bewust te maken dat een huisdier samen gaat met een serieuze kost en dat je dus niet zomaar zonder nadenken en zonder consequenties nog maar een hond kunt in huis halen.”

Drie partners

“In Roeselare gaan we samenwerken met de vzw Beestjes in Nesten en met Tof van Tinneke, het buurthuis van het woonzorgnetwerk BEN in het Damberdshof”, verduidelijkt schepen van dierenwelzijn Matthijs Samyn. “Vanaf eind februari kunnen de door het OCMW doorverwezen dierenliefhebbers een pakket kwalitatieve dierenvoeding ophalen. Voor de bedeling staan een pak vrijwilligers in. De hoeveelheid wordt afgestemd op het ras en de behoefte van het dier met een maximum van vijf kilogram per maand. Het kan gaan om honden- en kattenvoeding maar ook konijnen en cavia’s kunnen rekenen op een portie gezonde voeding.”

“In Brugge bedienen we zo 106 personen met een huisdier in nood. Het verbaast ons ook dat we nog altijd voldoende voedsel geschonken krijgen door dierenvoedingproducenten of supermarkten. Soms hebben we zelfs een overaanbod. Het toont dat er nog altijd heel veel mensen van goede wil zijn.”

Ook Renaat Lemey, directeur van Woonzorgcentrum BEN, is in zijn nopjes met het initiatief. “Het zal voor nog meer verbinding zorgen tussen ons centrum en de buurt.”

Wie denkt in aanmerking te komen voor een gratis pakket dierenvoeding kan contact opnemen met het Welzijnshuis of met de vzw Beestjes in Nesten via hun website. (Bart Crabbe)

Meer op www.beestjesinnesten.be.