Ook Kuurne vaardigt vuurwerkverbod uit tijdens de overgang van oud naar nieuw

Zopas heeft de gemeente Kuurne bekendgemaakt dat er binnen zijn gemeentegrenzen een algemeen vuurwerkverbod van kracht is van oud naar nieuw.

Dit verbod komt er op advies van de Belgische vuurwerkfederatie, de brandweer van de hulpverleningszone Fluvia, politiezone Vlas en de noodplanningsdiensten. Het ingestelde verbod geldt voor al het particulier vuurwerk, omwille van de aangekondigde weersomstandigheden.

Naast Kuurne voerden ook de stad Kortrijk en Harelbeke en de gemeente Lendelede een verbod in voor particulier vuurwerk. “We vinden het een enorm spijtige zaak, maar de weersomstandigheden zijn onverantwoord”, ligt burgemeester Francis Benoit het verbod toe. “Met het afsteken van vuurwerk in deze omstandigheden worden namelijk heel wat mensen in gevaar gebracht. We hopen alvast op begrip en gezond verstand gezien de risico’s immers te groot zijn”, aldus nog de burgemeester van Kuurne.

Het ingestelde vuurwerkverbod voor particulieren geldt op 31 december en 1 januari.