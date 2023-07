Ook jongeren vanaf 14 jaar kunnen voortaan bemiddelingsvoorstel krijgen bij overlast: “Overlast wordt niet langer getolereerd”

Een jaar geleden lanceerde stad Oostende het Undo-project. Op die manier wou de stad een antwoord bieden op overlast gepleegd door minderjarigen, maar ook het gevoel van straffeloosheid tegengaan. Initieel werd het project gericht op +16-jarigen, maar die leeftijd heeft de stad nu verlaagt naar +14-jarigen.

Het Undo-project biedt jongeren die overlast veroorzaken de kans om de veroorzaakte schade te herstellen en zo hun verantwoordelijkheid op te nemen. Als de alternatieve maatregel slaagt, dan scheldt de stad de opgelegde gemeente een administratieve geldboete. In 2022 werden 63 overtredingen vastgesteld op de openbare reinheid door minderjarigen ouder dan 16 jaar. Daarvan aanvaardden 23 van hen het bemiddelingsaanbod. Dit jaar waren er echter al 133 vaststellingen, waarvan nu 21 jongeren op het bemiddelingsaanbod zijn ingegaan.

“Dat cijfer zal nog stijgen, want er zijn nog enkele zaken lopende”, zegt schepen van Handhaving, Maxim Donck (N-VA). “In de eerste plaats hebben we als bedoeling dat de jongeren gaan nadenken over hun acties en die niet herhalen. Zo’n herstelprestatie kan daarvoor zorgen.”

Leeftijd verlagen

Alleen blijkt uit de vaststellingen dat jongeren dikwijls jonger zijn dan 14 jaar. “Jongeren vanaf 14 jaar zijn wel eens betrokken bij overlast”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Daarom wil de stad de leeftijd nu verlagen. “Het gaat om ongeveer een op drie overtreders”, duidt schepen Donck. “Als stad willen we het signaal geven naar elke minderjarige dat het veroorzaken van overlast niet langer getolereerd wordt. Daarom hebben we besloten om de leeftijd van het Undo-project te verlagen tot het wettelijke minimum van 14 jaar.”

Overtreders die niet ingaan op het bemiddelingsvoorstel, kunnen een boete van maximum 175 euro voorgeschoteld krijgen.