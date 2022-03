Ook in Zwevegem grote solidariteit voor Oekraïne: Al meer dan 130 opvangplaatsen

Ook in onze gemeente is de solidariteit groot om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Vorig weekend was er een infovergadering waarop duidelijk werd dat reeds meer dan 130 opvangplaatsen beschikbaar zijn.

Het mag duidelijk zijn dat de situatie in Oekraïne ook de Zwevegemnaar niet onberoerd laat. Er werden al enkele inzamelinitiatieven opgestart en heel wat mensen tonen zich bereid om vluchtelingen op te vangen. Om het een en ander in goede banen te leiden, werd vorig weekend een infovergadering georganiseerd in het Gemeentepunt. Schepen van Sociale Zaken Marc Claeys (Samen!) zei dat de gemeente zich vooral concentreert op de opvang van Oekraïners. “Inzamelinitiatieven zullen we vanuit de gemeente niet ondersteunen. Wel zullen we de opvang van vluchtelingen in onze gemeente coördineren. Tot nu toe hebben er zich 48 gastgezinnen gemeld, en zijn er een 130-tal opvangplaatsen beschikbaar. Op dit moment verblijven er vijf vluchtelingen in Zwevegem. We beschikken ook over een tiental eigen opvangplaatsen die vooral bestemd zijn als een soort noodopvang. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld mensen die ‘s avonds aankomen meteen een bed aanbieden.”

Op dit moment verblijven er vijf vluchtelingen in Zwevegem

Volgens de schepen onderzoekt men ook de mogelijkheid om de te renoveren woningen van sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard in gebruik te nemen. “Hierbij stellen we uiteraard de veiligheid en de gezondheid voorop. De woningen moeten met andere woorden nog bewoonbaar zijn. Ook enkele serviceflats in Blyhove II kunnen eventueel ingeschakeld worden. We zijn al even gaan polsen bij de bewoners daar en deze reageerden alvast heel positief.” Er werd ook uitleg gegeven over de consequenties voor de mensen die voor opvang zorgen. Zo is er nog geen duidelijkheid rond financiële ondersteuning voor het gastgezin. De 1.000 euro vanuit Vlaanderen is enkel voor de opvangplaatsen die door de gemeente voorzien worden. Er is wel een financiële ondersteuning voorzien voor de vluchteling zelf, vergelijkbaar met het leefloon.

Geen vereisten

Er zijn geen specifieke criteria of vereisten voor de mensen die opvangplaatsen aanbieden. “Uiteraard moet de verblijfplaats naast veilig ook kwaliteitsvol zijn en enig comfort bieden. Mensen moeten er op een goede manier opgevangen kunnen worden”, aldus de schepen. Verder werden nog enkele tips gegeven waar men best vooraf eens over nadenkt eer men beslist opvangplaatsen aan te bieden. Ook het omgaan met de mensen zelf kwam aan bod. (GVZ)

Meer info via www.zwevegem.be/nieuws/plekvrij