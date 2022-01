Ook in Oostende geen carnaval dit jaar

In samenspraak met schepen Maxim Donck heeft het bestuur van de Orde van De Kloeffe afgelopen week beslist om dit jaar geen carnavalsactiviteiten te organiseren. De shownacht van vrijdag 18 februari gaat dus niet door en ook de andere activiteiten, verkiezing van jeugdprins en jeugdprinsessen, verkiezing van prins en prinses derde leeftijd, kindercimateirestoet en popverbranding zijn afgelast.

“Alles wordt uitgesteld naar 2023”, zegt Glenn Dangreau, voorzitter van de Orde van de Kloeffe ontgoocheld. “We hebben lang gewacht op toelating en eventuele versoepelingen. We konden niet beslissen of we al dan niet zouden organiseren. De datum van de Shownacht kwam intussen steeds dichterbij. We moesten de knoop doorhakken. De corona veiligheidsmaatregelen zijn iets versoepeld, maar organisatorisch en financieel, covid-pas, mondmaskers en een beperkt aantal aanwezigen, was het niet meer haalbaar, om nog alles op poten te zetten met enige hoop op succes. We hebben dan ook wijselijk en met veel spijt in het hart, besloten om alles gewoon af te gelasten en te verzetten naar volgend jaar. Verschuiven naar april of mei, had ook geen zin, want dan komen er organisatorisch nog meer problemen bij, zeker in Oostende.”

Crisis

“Uiteraard betekent het afgelasten van alle activiteiten een nieuwe mokerslag voor het Oostendse carnaval, dat al enkele jaren in crisis verkeert. Kandidaten voor de prins- of prinsesverkiezing vind je niet meer en succesvolle carnavalsactiviteiten organiseren in Oostende is ook een probleem. Hopelijk brengt de tijd raad en kunnen we er, na die moeilijke, verdomde corona pandemie, met nieuwe moed en frisse ideeën tegenaan gaan”, vervolgt Glenn.

De stad roert zich

Schepen Maxim Donck kan niet anders dan zich neerleggen bij de beslissing van de Orde van de Kloeffe om de Shownacht (18/2) en geen carnavalsactiviteiten te organiseren. Hij vindt carnaval in Oostende wel heel belangrijk en daarom gaat hij straks nog aan tafel met de carnavalisten om een waardig alternatief te zoeken, later op het jaar. De schepen kon nog verdere uitleg geven over zijn plannen.

Er wordt onder meer ook gedacht aan een eventuele zomerstoet, iets wat vroeger op het verlanglijstje stond van de schepen. Om zoiets te organiseren, zijn niet alleen veel geld en de juiste contacten van doen, maar je hebt ook deelnemende verenigingen van binnen en buiten (eventueel van buitenland), met hun specifieke carnavalswagens, nodig om er iets spectaculairs van te maken dat voldoende publiek aantrekt. We hebben er het raden naar wat Stad Oostende, en heel speciaal schepen Maxim Donck, uit zijn carnavalsmouw zal schudden. Eén ding is zeker: de schepen van Feesten wil van Oostende, ook in 2022, een feeststad maken.

“Ik begrijp de beslissing van de Kloeffe om al hun activiteiten af te gelasten”, aldus de schepen. “De Stad wil echter een speciale inspanning doen om carnaval toch op het feestprogramma 2022 in Oostende te zetten. In samenspraak met de carnavalsgroepen wil ik overleggen welk alternatieven nog mogelijk is. We zullen zo vlug mogelijk beslissen. Oostende is een carnavalsstad en dat moet zo blijven!”

Orde van de Wullok beslist volgende week

De Orde van de Wullok organiseert normaal de tweede zaterdag van januari het bekende Wullokbal met dansoptreden van de Wullok Showgirls. Ook dit jaar ging het aan hun neus voorbij, maar de moed wordt niet opgegeven. Jo Bouttelgier, secretaris van De Wullok, overweegt momenteel nog alternatieven om alsnog een evenement van de Orde van De Wullok uit de grond te stampen, later op het jaar. Een Wullokbal zoals in het verleden is niet mogelijk, maar er wordt gedacht aan een één- of tweedaags dansoptreden, in april of later, voor een zittend publiek, met in acht name van alle geldende veiligheidsmaatregelen.

“Ik ben momenteel alle mogelijkheden aan het afwegen, de pro en contra’s aan het afwegen, wat kan, wat mag en wat wij willen”, meldt Jo Bouttelgier. “Volgende week nemen we een beslissing. We hopen dat er nog iets mogelijk is, maar uiteraard gaan de veiligheid én de gezondheid voor!”