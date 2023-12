Ook in Oostduinkerke dode hond aangespoeld

Ook op het strand van Oostduinkerke is volgens een wandelaar donderdag een dode hond aangespoeld. Dat meldt de lokale politie van de zone Oostende. In totaal spoelden op anderhalve maand tijd zeven kadavers van gelijkaardige jonge honden aan, maar de omstandigheden blijven erg onduidelijk.

Sinds half november spoelden in Oostende vijf dode honden aan. Op het strand van Nieuwpoort-Bad werd op 17 december eveneens een hondenkadaver aangetroffen. Het ging telkens om vrij jonge dieren die niet gechipt waren. De honden lijken van een gelijkaardig ras te zijn, maar door de staat van ontbinding is het precieze ras niet helemaal duidelijk.

Eerste melding van getuige

De politiezone Oostende deed donderdag een tweede oproep aan eventuele getuigen om zich te melden. Dankzij de berichten in de media nam een wandelaar vrijdagochtend contact op met de politie. De man verklaarde dat hij donderdag een dode hond had gevonden op het strand van Oostduinkerke, nabij sportclub Sycod en de Alfred Devoslaan. “Nietsvermoedend en met goede bedoelingen ruimde de wandelaar de restanten op en bracht die naar een vuilnisbak”, aldus politiewoordvoerder Timmy Van Assche. De vuilnisbak was ondertussen al geleegd, waardoor het kadaver niet aangetroffen kon worden. “Maar de beschrijving van het hondenkadaver volgt die van de eerdere vaststellingen.”

De nieuwe oproep van de politie heeft voorlopig nog geen doorbraak opgeleverd. Alle tips blijven dus welkom via pz.oostende.omgevingshandhaving@police.belgium.eu.