Ook in de deelgemeenten kan je volop klinken

Ook in de deelgemeenten worden er kerstmarkten voorzien. Op zaterdag 9 december kan je terecht op de Zilverberg en in Beveren, op zaterdag 23 december moet je in Rumbeke zijn om gezellig te klinken.

Op zaterdag 9 december zorgen de verschillende verenigingen van de Zilverberg elk met een standje voor sfeer op het Chiroplein aan de Maximiliaan Demeulenaerestraat. Het is ondertussen al even geleden dat het evenement kon plaatsvinden. “De normale datum tussen kerst en nieuwjaar valt niet altijd ideaal, daarnaast was er ook corona. Dit jaar zou de normale datum te dicht bij oudejaarsavond vallen, dus ook niet ideaal”, horen we van Jean-Pierre Vyncke van het comité van De Zilverlink, dat instaat voor de organisatie. “Op uitdrukkelijke vraag van enkele verenigingen om niet te wachten tot in 2024 met de zesde editie van onze kerstmarkt, zijn we dan gaan samenzitten onder de koepel van vzw de Zilverlink en zijn we vlug beland bij zaterdag 9 december.” De vorige editie dateert zo al van 2019, want ook corona gooide roet in het eten.

“Vanaf 17 uur zullen zeven verenigingen actief op onze wijk hun chalet voorzien van bijzondere hapjes en enkele typische drankjes. Gezelligheid troef dus!”

Verwarmde tenten

Ook in Beveren kan je op zaterdag 9 december, vanaf 15 uur, genieten van een gezellige kerstmarkt in het centrum. “Onze chalets waren in een mum van tijd volzet, waardoor we met spijt in het hart enkele verenigingen hebben moeten weigeren”, aldus Filip Lievens van het Bevers Komitee. “Uiteindelijk kan men hier genieten van de gezellige kerstsfeer bij tien chalets en drie aparte standjes. Het merendeel van de deelnemers is van Beveren zelf, met onder meer de KSA, +13, Markant, Bevers turbo team… Nu nog hopen op mooi weer en een talrijke opkomst. Koud zullen de bezoekers alvast niet hoeven te lijden, want met de organisatie hebben we voor verwarmde tenten gezorgd. Daarnaast is er weer een kersttombola, kindergrime en ook de kerstman komt op bezoek.”

Op zaterdag 23 december tot slot is er tijd voor de tiende editie van de kerstmarkt in Rumbeke, opnieuw op het Kerkplein en volledig overdekt om de weergoden te slim af te zijn. Opnieuw tekenen heel wat lokale verenigingen present met heel wat lekkers om van de jubileumeditie een groot succes te maken.

De organisatie, Ondernemend Rumbeke, wil er alvast iets speciaals van maken. Voor de veiligheid is het Kerkplein opnieuw voor een groot deel verkeersvrij. (TD/SM)