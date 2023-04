Ook in Brugge steunbetoging voor Olivier Vandecasteele: “Alle overheden moeten blijven aandringen op zijn vrijlating”

Maandagnamiddag vond op de Burg in Brugge een manifestatie plaats waarbij werd opgeroepen tot de vrijlating van de in Iran opgesloten voormalig humanitair werker Olivier Vandecasteele. “Olivier zit totaal onterecht vast in mensonwaardige omstandigheden. Vanuit Brugge alleen zullen wij hem niet vrij krijgen, maar we roepen ook alle andere overheden in dit land op om te blijven aandringen op zijn vrijlating”, sprak burgemeester Dirk De fauw.

Oostduinkerkenaar Olivier Vandecasteele zit vandaag 425 dagen in een eenzame opsluiting in een Iraanse cel. De man werd op 24 februari 2022 aangehouden in Iran zonder duidelijke aanklachten en werd begin dit jaar in een schijnproces veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen. Hij zou er zeer slecht behandeld worden en zijn fysieke en mentale toestand gaat zienderogen achteruit. Algemeen wordt aangenomen dat de Iraanse autoriteiten hem vasthouden omdat ze uit zijn op een ruiloperatie me de in ons land veroordeelde en opgesloten Iraanse terrorist Assadollah Assadi. Een eventuele gevangenenruil is iets dichterbij gekomen doordat het Belgisch Grondwettelijk Hof onlangs de Belgische wet die het overbrengingsverdrag van gedetineerden tussen België en Iran regelt, goedkeurde.

Grote onzekerheid

Zijn familie, die hem in al die tijd slechts zeven keer telefonisch kon contacteren, blijft echter nog steeds in grote onzekerheid en blijft op zoveel mogelijk plaatsen aandacht vragen voor zijn lot. Zo ook in Brugge op de Burg waar met steun van het stadsbestuur maandagnamiddag tot zijn vrijlating werd opgeroepen.

Er waren toch wel een honderdtal mensen aanwezig. Ook de ouders en de zus van Olivier waren erbij. Zowel digitaal – via een aanwezige QR-code – als op papier kon er een petitie ondertekend worden voor zijn vrijlating.

“Olivier Vandecasteele zit al maandenlang zit al meer dan een jaar totaal onterecht vast in mensonwaardige omstandigheden. Vanuit Brugge alleen zullen wij hem niet vrij krijgen. Daarom roepen we ook alle andere overheden in dit land op om te blijven ijveren voor zijn vrijlating”, zei burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Door hier vandaag ingetogen samen te komen, betuigen we onze onvoorwaardelijke steun aan Olivier en zijn naasten. Onze steun geldt ook ruimer, namelijk voor alle mensen die wereldwijd in nood zijn. De mensenrechten worden in dit geval, en helaas in nog meer gevallen, met de voeten getreden. Het is belangrijk dat we hier een duidelijk standpunt innemen, want de rechten van de mens komen door zo’n onrecht op de helling te staan.”

Pure gijzeling

Ook Brugs schepen en Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) kwam haar steun betuigen. “Reeds voor Kerstmis nam ik initiatief en steunde ik ook de eerste acties in West-Vlaanderen waarbij een wake werd georganiseerd. Zo kaartte ik ook alles aan op nationaal niveau bij collega Jasper Pillen. Vrijheid en de rechten van de mens zijn voor mij heel belangrijk. Het is dan ook bijzonder schrijnend dat Olivier als pasmunt wordt gebruikt en nog steeds onterecht is opgesloten”, liet Van Volcem optekenen.

Brugs schepen en federaal parlementslid Jasper Pillen (Open VLD) verwoordde het nog het scherpst. “Olivier Vandecasteele moet onverwijld vrijgelaten worden en naar huis kunnen terugkeren. Zijn vasthouding is pure gijzeling, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een barbaars regime. In het federaal parlement diende ik al een resolutie in die unaniem werd goedgekeurd. Nu is het belangrijk dat de stad Brugge en haar inwoners de strijd van Olivier en zijn familie en vrienden blijven steunen.”

Tenslotte nam ook Nathalie Vandecasteele, zus van Olivier, het woord. Ze wees op de schrijnende leefomstandigheden van haar broer, die de jongste weken opnieuw in de beruchte Evin-gevangenis in hoofdstad Teheran verblijft. “Hij verblijft er in een piepkleine keldercel, zonder ramen dus, en heeft geen matras. Olivier klaagt ook over groeiende pijn aan zijn benen en staat mentaal op kraken”, zei ze. “Zijn vrijlating is dus écht dringend. We willen alvast iedereen hier in Brugge bedanken en hopen dat, met de inzet van vele burgers en alle overheden samen, we Olivier zo vlug mogelijk vrij krijgen.”