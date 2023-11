Ook in Blankenberge (kleinschalig) protest tegen de oorlog in Gaza

In navolging van het wereldwijd protest werd zaterdagmorgen ook in Blankenberge de Palestijnse vlag bovengehaald.

“Met de oorlog in Gaza zijn er overal in ons land al solidariteitsacties voor het Palestijnse volk geweest. Ook hier in Blankenberge willen wij vandaag onze stem laten horen tegen deze waanzinnige en onmenselijke oorlog”, zegt Piet Wittevrongel, gewezen politicus én notoir vredesactivist.

Er werd verzameld aan het kunstwerkje ‘Illusion Perdues’, maar door het slechte weer viel de opkomst wel wat tegen. “Ook van het stadsbestuur is er niemand komen opdagen. Waar is het geweten van Blankenberge?”, aldus een ontgoochelde Wittevrongel.