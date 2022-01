Ook Ieper biedt nu gratis ‘Europese’ wifi aan: “Bewust geen limiet, maar met duizend op de markt Netflixen zal niet lukken”

Na Westhoeksteden als Diksmuide en Poperinge biedt Ieper nu gratis wifi aan in het stadscentrum. Ook deze stad maakt hiervoor gebruik van Europese subsidies.

“Er is al jaren gratis internettoegang in onze publieke gebouwen via het netwerk ‘Ieper Publiek’. Voortaan kan je ook buiten de stadsgebouwen inloggen op het gratis wifinetwerk WiFi4EU in het centrum van de stad”, zegt Dimitry Soenen, Iepers schepen van Digitalisering en Smart City (N-VA). “Het gaat om de Grote Markt en enkele straten tussen de Menenpoort en Tempelstraat.”

Geïnteresseerden moeten eenmalig de algemene gebruiksvoorwaarden accepteren om gebruik te maken van het gratis internet. “De toegang is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data, die mag worden verstuurd en ontvangen. Stad Ieper kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer gebruikt wordt dan de gemiddelde verbruiker”, staat te lezen tussen de gebruiksvoorwaarden.

Evalueren en bijsturen

Iedereen heeft toegang. “Zowel eigen inwoners als toeristen”, aldus Soenen. “Zo kan je op de markt of op een terras voortaan makkelijk werken of iets opzoeken. Er is bewust geen limiet, dus streamen kan in principe ook. Als duizend man plots op de markt zit te Netflixen, zal het netwerk dat niet aankunnen. We zullen gaandeweg evalueren en bijsturen indien nodig.”

Het nieuw wifinetwerk biedt ook mogelijkheden voor de stad zelf. “Denk maar aan de mogelijke uitrol van bepaalde smart city applicaties. Het internet kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de communicatie met bepaalde sensoren. Op dat vlak zijn we bepaalde zaken aan het onderzoeken, maar er is nog niks concreet.”

73.000 euro

Voor de apparatuur en installatiekosten van de hotspots voor WiFi4EU kan het stadsbestuur een beroep doen op 15.000 euro aan Europese subsidies. “We tekenden in op een oproep van de Europese Commissie en zijn geselecteerd. De subsidie maakt deel uit van onze totale investering van 73.000 euro. We sluiten nu een contract af van vijf jaar. De Europese Commissie voorziet later nog een subsidieronde, maar we weten nog niet welke voorwaarden daaraan gekoppeld worden”, besluit Soenen. (TP)