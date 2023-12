Ook huisvandeMens herdenkt op Wereldlichtjesdag overleden kinderen

Elke tweede zondag van december om klokslag 19 uur lokale tijd worden over de hele wereld kaarsjes aangestoken om overleden kinderen te herdenken. Met woord en muziek steekt huisvandeMens een hart onder de riem voor de mensen die een kind verloren.

Zondag 10 december steken mensen wereldwijd kaarsen aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. In Kortrijk organiseert het huisvandeMens samen met partners Stad Kortrijk en de verenigingen Missing You, Ouders Van een Overleden Kind, Ouders van Verongelukte Kinderen en het Berrefonds een herdenkingsmoment dat doorgaat in Vrijzinnig Centrum Mozaïek in de Overleiestraat 15A. Om 18.30 uur komen ze samen voor troostende woorden en muziek. Na het kaarsjesmoment om 19 uur wordt er nagepraat met een warm drankje. De opkomst groeit jaar na jaar.

“Door over de hele wereld kaarsen aan te steken wordt de wereld even wat lichter voor mensen die een kind verloren. Wie zelf een kind verloren heeft of rouwende families wil steunen steekt mee een kaarsje aan en herdenkt gezamenlijk ieder overleden kind”, vertelt Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen. “Tijdens het rouwproces bij het verlies van een kind kunnen naastbestaanden aankloppen bij de genoemde verenigingen of deelgenotengroepen, waar zij sterkte vinden bij elkaar door te praten over het verlies. Daarnaast kan het huisvandeMens hen een luisterend oor bieden.”

Ook in Ieper, Roeselare en Brugge zijn er herdenkingsmomenten georganiseerd door de huizenvandeMens, of waaraan de huizenvandeMens meewerken. “We merken dat er een grote behoefte is aan samenzijn met deelgenoten en dat er veel mensen zijn die hun medeleven willen betuigen. Er is nood om dit innig moment samen te beleven. Daarom sloten de huizenvandeMens zich bij Wereldlichtjesdag aan”, aldus Lieve.

Wie meer informatie wenst rond Wereldlichtjesdag, deelgenotengroepen of het aanbod van rouwbegeleiding bij het huisvandeMens kan contact opnemen met het huisvandeMens. Het herdenkingsmoment is gratis. Inschrijven kan via kortrijk@demens.nu of 056/25.27.51.