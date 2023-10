Ook Hotel Picks krijgt 112.500 euro ‘leegstandsboete’

Het stadsbestuur heeft het bekende Hotel Pick’s op het Wapenplein in het vizier in de strijd tegen leegstand en verwaarlozing. “Ook die eigenaars kregen een boete van 112.500 euro”, zegt schepen Kurt Claeys. Hij hoopt op actie.

Hotel Pick’s op het Wapenplein was ooit een goed draaiend hotel, brasserie en restaurant. De zaak en de bovenliggende appartementen kwamen meer dan tien jaar geleden leeg te staan. Het pand werd nadien nog gekraakt en viel ten prooi aan vandalen. Daarna werd het gelijkvloers afgesloten. Toen ook brokstukken van de gevel naar beneden kwamen, werd er een hek voor geplaatst.

Kankerplek in stad

Het pand is een troosteloos gezicht tussen de talrijke bloeiende horeca-zaken op het gerenoveerde Wapenplein. De stad zit al jaren verveeld met de kankerplek.

Schepen van Wonen Kurt Claeys (Open VLD) schetst het dossier: “Op 4 mei 2013 werd dit pand voor het eerst op de lijst met leegstaande panden geplaatst. Er werd gestart met een belasting van 2.000 euro per jaar. Na vijf jaar was dat opgelopen tot 10.000 euro per jaar. Bedoeling van zo’n belasting is dat er een oplossing komt, maar hier kwam er geen schot in de zaak. De eigenaars betaalden de belasting.”

Actie nodig

Het stadsbestuur probeerde de zaak te deblokkeren: “We hadden herhaaldelijk overleg maar er kwam geen oplossing. In 2020 kwam het pand dan ook op de lijst met verwaarloosde panden, met een bijkomende belasting.” Kurt Claeys bevestigt dat de eigenaars een aanslagbiljet kregen van 112.500 euro: “Het gaat om een basisbelasting van 4.500 euro en na het vijfde jaar leegstand is dat maal vijf. Dat komt op 22.500 euro per jaar. Omdat het pand langdurig leeg staat, is dat nog eens maal vijf en zo kom je aan 112.500 euro belasting. Niet met de bedoeling om het geld te ontvangen, maar om eigenaars aan te zetten actie te ondernemen. Er moest schot in de zaak komen.”

Hij wijst er op dat er mogelijkheden zijn: “Als er een bouwaanvraag wordt ingediend, dan is er een vrijstelling voor het eerste jaar, na de vergunning hebben eigenaars twee jaar tijd om te starten en nog eens vijf jaar om de werken te voltooien. Nochtans werkt onze aanpak want andere eigenaars ondernemen wel actie. In 600 andere dossiers lukte dat wel.” In het kader van de wetgeving op de privacy wilde de stad niet meedelen wie de eigenaars zijn van het pand. (EFO)