Ook eigenaar Valentino wil nu zijn stem laten horen over de eventuele komst van de buurtsupermarkt: “Veel misverstanden”

Tegen de nieuwe buurtsupermarkt die mogelijk in de plaats van feestzaal Valentino komt, werden 490 bezwaarschriften ingediend. “Maar er zijn ook heel wat mensen een nieuwe zaak genegen”, zegt Hans Verscheure, op dit moment nog de eigenaar van de feestzaal. “Ik vrees dat er ook heel wat misverstanden bestaan.”

Onder impuls van de handelaars op de Bosmolens is protest gerezen tegen de komst van een nieuwe buurtsupermarkt langs de Meensesteenweg. Caroline Maertens, schepen van Omgevingsvergunningen, liet eerder deze week weten dat er 490 bezwaarschriften waren ingediend. “Waarvan 464 identieke, dat is als het ware een petitie die je ondertekent. Maar ik denk dat veel mensen dat doen uit sympathie voor de handelaar waar ze vaste klant zijn. Dat is mooi, maar eigenlijk wil dat nog niet per se zeggen dat ze tegen een nieuwe zaak zijn. Mocht je rondgaan met een petitie voor een nieuwe supermarkt, je zou allicht ook heel wat handtekeningen kunnen verzamelen. Want veel mensen van de Bosmolens doen nu hun ‘grote boodschappen’ over de Rijksweg, dat zou dan hier kunnen. Nu heb ik ook het gevoel dat mensen met niet-correcte info over de streep getrokken worden om bezwaar in te dienen. De plannen zijn immers al enkele keren aangepast en men baseert zich soms nog op oude info hebben we kunnen ervaren”, aldus Hans Verscheure.

Nog geen overkomst

Het idee om op die plaats een supermarkt te bouwen gaat al een tijdje terug. Belipro uit Sint-Eloois-Winkel ging uiteindelijk met het project verder namens Mats Demuynck, een man met een verleden in de retailsector. “Die zone is hier ook zo ingekleurd dat een supermarkt hier kan komen. Mijn opdrachtgever heeft vier kandidaat-huurders, maar telkens gaat het om buurtsupermarkten. Met geen enkele is er al een overeenkomst”, benadrukt Krist Vandemoortele van Belipro. Die wil ook dat er misverstanden uit de weg worden geruimd. “Een voorbeeld: in de bezwaarschriften lees je bijvoorbeeld dat er drie kassa’s staan en daaruit leidt men af dat er te veel volk op zal afkomen. Maar die intekening van de winkel zal er natuurlijk pas komen als er effectief een huurder is. De franchisenemer zal zelf bepalen hoe de winkel er zal uitzien en hoeveel kassa’s hij nodig heeft.”

Hans Verscheure is al 12 jaar eigenaar van de feestzaal.

Maar de bezwaarschriften draaien vooral rond de vrees voor een mobiliteitsprobleem en een teveel aan vrachtverkeer. “Dergelijke winkels worden beleverd door vrachtwagens die tegelijk droge, verse en diepvriesvoeding kunnen vervoeren. Dat komt dus in één keer toe. Misschien is er wel eens een tweede toelevering per dag, maar toch geen 17 camions per dag zoals in een van de bezwaarschriften stond te lezen”, aldus Hans Verscheure. “Mocht je hier het equivalent van van dat aantal vrachtwagens verkopen, ik zou die zelf open houden.”

“Veiliger als huizen weg zijn”

Samen met zijn echtgenote Ilse Gheysels is hij sinds 2011 eigenaar van feestzaal Valentino, die hij kocht van Willy Remmery. “Iedereen heeft recht om te ondernemen, maar wij hier dus ook. Dus mogen wij ook onze zaak verkopen.”

De zaal dateert al van half jaren zestig en het gebouw is aan een upgrade toe. “Als hier een nieuwe supermarkt komt, zullen ook de huizen van Willy en Blanche Remmery verdwijnen. Het zal hier veiliger zijn om de site te verlaten, omdat het zicht gewoon veel groter zal zijn. Bovendien zullen vrachtwagens hier op het terrein kunnen draaien om te leveren. Ook daar bestaan misverstanden over”, benadrukt Hans. “Net als over de oppervlakte van de zaak, die bedraagt geen 1.300 vierkante meter, maar volgens de jongste plannen iets meer dan duizend. De in totaal te slopen 1.280 vierkante meter aan bebouwde oppervlakte zou zelfs herleid worden naar 1.060 vierkante meter, waarvan de winkel zelf 700 vierkante meter inneemt.”

Beslissing tegen 2 maart

Maar de ‘tegenstanders’ van de komst van een nieuwe supermarkt, blijven ondertussen bij hun standpunt. “De tijd was te kort, maar we hadden nog meer bezwaarschriften kunnen indien”, zegt bakker Jan Dierickx Visschers. Het dossier kwam dus maandag op het schepencollege voor. Ook de stadsdiensten moeten hun advies nog verlenen en het is dan aan het college om tegen 2 maart een beslissing te nemen. Voor beide partijen is het ondertussen dus nog een tijdje nagelbijten.