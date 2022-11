Ook dit jaar volledig zwarte Pieten in Ieper: “Maar we willen niemand schofferen”

Al enkele jaren woedt de discussie of de Pieten van de Sint helemaal zwart of enkel met wat roetvegen geschminkt moeten worden. In Ieper, waar Sint-Maarten al op 11 november langskomt bij de brave kinderen, kiezen ze nog steeds voor volledig zwarte Pieten. “Maar koloniale iconografie proberen we te vermijden”, zegt voorzitter Gilbert Ossieur van het Sint-Maartensommegangscomité Ypres.

Wie op donderdag 10 november om 18 uur gaat kijken naar de intrede van Sint-Maarten op de Kaai in Ieper, zal geen roetpieten zien. “De Pieten van Sint-Maarten zijn tot nu toe altijd helemaal zwart geweest en ook dit jaar zal dat het geval zijn”, zegt Gilbert Ossieur, die al vijftig jaar voorzitter is van het Sint-Maartensommegangcomité Ypres. “Alleen proberen wij wel zo weinig mogelijk connotatie te hebben met de koloniale iconografie, want eigenlijk hebben de Zwarte Pieten van Sint-Maarten weinig te maken met die zaken. Enfin, we willen niemand schofferen, dus proberen we het zwart te houden, maar zonder dat er daar oorringen en wat nog meer aan te pas komen. Weet je wat het probleem ook is? Een twintigtal jongeren uit de middelbare scholen kruipen in de huid van Piet. Als je hen niet helemaal zwart maakt, dan worden zij onmiddellijk herkend.”

Problemen niet importeren

Gilbert stelt zich ook vragen bij de oorsprong van de heisa en wie ze veroorzaakt. “Ieder jaar zie ik in de Sint-Maartenskathedraal mensen met een kleurtje – ouders met hun kinderen – naar de Sint komen en dan zie ik dat ze even veel plezier hebben als de anderen. Nu en dan spreek ik dan eens iemand aan om te vragen of dat stoort. De meeste mensen glimlachen dan en hebben er geen bezwaar tegen. Ik denk dat we de problemen die er zijn in Nederland, waar er wel een duidelijkere connotatie is met die iconografie, niet moeten importeren naar West-Vlaanderen. Laat ons dus een beetje nuchter blijven.”

Geen negatieve reacties

Geen racistische iconografie dus, maar de pruiken met kroezelhaar blijft het Sint-Maartensommegangcomité wel gebruiken, al is dat voorlopig nog uit financiële overwegingen. “Dat zijn pruiken die we al lang hebben en die we op termijn, als de kas het toelaat, willen vervangen door meer recht haar”, vervolgt Gilbert Ossieur. “Maar daar komen ook centen bij kijken. We zien dat er in Ieper niet negatief op gereageerd wordt. Mocht dat wel het geval zijn, dan zijn wij altijd bereid om met die mensen te spreken. We hebben altijd een goede verstandhouding gehad met iedereen en dat willen we ook zo houden.”

Met Facebook is de verstandhouding dan wel minder, want de sociale netwerksite blokkeerde al verschillende keren de pagina van het Sint-Maartensommegangcomité vanwege de zwart geschilderde gezichten. “Dat klopt, maar het is Facebook die dat beslist. Wij kunnen daar niets aan doen. Uiteindelijk gebruiken we Facebook niet meer zo veel. We hebben een eigen website waar we dingen op plaatsen”, besluit Gilbert Ossieur.