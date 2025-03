Ook dit jaar twee vissershuldes in Oostende

Er zullen ook dit jaar opnieuw twee huldes plaatsvinden voor op zee gebleven vissers en zeelieden. Er is geen overeenstemming tussen de vrijzinnigen en katholieken over een gemeenschappelijk moment.

In het voorjaar worden traditioneel de op zee gebleven vissers en zeelieden herdacht. Dat gebeurde tot 2000 op paasmaandag met een hulde aan het Nationaal Monument der Zeelieden (‘De Pisser’) op het Zeeheldenplein. Na 2000 sloten ook de vrijzinnige verenigingen aan, maar in 2016-2017 woedde een storm en sindsdien zijn er twee huldes. Vorig jaar bracht De Zeewacht de problematiek in kaart omdat het (vorige) stadsbestuur opnieuw één hulde wilde houden. Dit jaar blijven er twee huldes.

Twee aparte data

Op maandag 21 april organiseert de stad zelf de Visserhulde aan het monument. Om 10 uur is er een mis in de Sint Petrus- en Pauluskerk (op uitnodiging van het decanaat). Om 11 uur is er een optocht naar het monument, gevolgd door een bloemenhulde aan het monument en een ontvangst op het stadhuis. Op zaterdag 26 april wordt de hulde van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum ondersteund. Om 10.30 uur is er een vrijzinnige plechtigheid (op uitnodiging van het VLC), om 11.30 uur een bloemenhulde aan het Maritiem Instituut Mercator, gevolgd door een receptie in het VLC. De stad zal op beide bloemenhuldes vertegenwoordigd worden door burgemeester John Crombez en schepen Niko Geldhof (beiden Vooruit Plus).