Ook dit jaar Kindergemeenteraad in Oostende

Na een succesvolle eerste editie organiseert Stad Oostende ook dit schooljaar een Kindergemeenteraad. Het stadsbestuur hecht veel belang aan inspraak en participatie van inwoners, ook de jongsten. In het najaar worden de kandidaten geloot.

Vanaf half oktober mag elke klas in het vijfde leerjaar in Oostende zich aan een speciaal bezoekje verwachten. Twee medewerkers van de dienst Jeugd gaan op zoek naar geschikte kandidaten om te zetelen in de Kindergemeenteraad.

“Kinderen worden soms moeilijk gehoord als het over het beleid en bestuur van een stad gaat, door de vele tussenstappen die meestal gepaard gaan met beslissingen en projecten. Met de Kindergemeenteraad willen we hen rechtstreeks betrekken. Ontdekken wat zij denken over de projecten van de stad kan heel waardevol zijn”, vindt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert (CD&V).

Loting

Vanaf half oktober lanceert de stad een oproep naar kandidaten. Alle kinderen die in Oostende wonen én naar het vijfde leerjaar gaan, kunnen zich kandidaat stellen. Uit de lijst met kandidaten wordt per basisschool telkens één vertegenwoordiger geloot. Door te werken via loting in plaats van met verkiezingen, verlaagt de stad de drempel voor kinderen om zich kandidaat te stellen. Elk kind dat zich inschrijft, heeft evenveel kans om te zetelen in de Kindergemeenteraad. Anders dan vorig jaar kunnen ook kinderen die in Oostende wonen, maar er niet op school zitten, zich inschrijven. Uit deze groep kinderen wordt ook één kind geloot voor een plaatsje in de Kindergemeenteraad.

Vier zittingen

Na de installatiezitting op 22 november worden vier thematische zittingen georganiseerd. In elke zitting zullen de kinderen kennismaken met één thema, ondersteund door inhoudelijke experten. Daarna kunnen ze hun mening, ideeën en dromen over het thema delen en worden deze in een advies aan het stadsbestuur gegoten. De Kindergemeenteraad wordt afgesloten met een kinderfuif in de Elysée op vrijdag 17 mei. Hierop zijn alle kinderen van het vijfde leerjaar uit heel Oostende welkom.

“Als stadsbestuur willen we zoveel mogelijk met onze burgers in gesprek gaan, ook metde jongsten onder hen, en luisteren naar wat zij belangrijk vinden. De Kindergemeenteraad biedt hier een uitgelezen kans toe. Het enthousiasme van de scholen om hierin mee te ondersteunen is enorm fijn, en houdt een mooie belofte in voor het Oostende van morgen”, besluit schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen). (HH)

Kinderen kunnen zich kandidaat stellen via een online aanvraagformulier op www.oostende.be/kindergemeenteraad of schriftelijk bij de dienst Jeugd in het Stadhuis, ten laatste op maandag 30 oktober.