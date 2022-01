Ook dit jaar geen vakantie- en bouwbeurs in Roeselare

De Raad van Bestuur heeft beslist om de vakantiebeurs halfweg januari en de bouwbeurs in februari in Roeselare te annuleren door de huidige coronatoestand.

“Door de coronacrisis is het onmogelijk geworden om beide beurzen zowel voor de deelnemers als voor de bezoekers kwalitatief genoeg in te richten”, aldus Ann Vanryckeghem van Unizo Diensten Roeselare-Izegem. “Verder zijn we als organsiatie gelet op de sterk stijgende besmettingen ook bezorgd om de veiligheid van iedereen die de beurs bezoekt of eraan deelneemt. De twee najaarsbeurzen van Unizo Diensten Roeselare-Izegem, zijnde Huis & Tuin en de Jaarbeurs, gaan wel door.”

De volgende editie van de vakantiebeurs staat voorlopig gepland van 13-16 januari 2023, de bouwbeurs op 4-6 februari en 10-12 februari 2023.