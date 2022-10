Ook dit jaar geen roetpieten bij intrede Sint in Kortrijk

Sinterklaas maakt over een week, op 5 november, weer zijn blijde intrede in Kortrijk. Net als de vorige editie wordt hij ook dit jaar aan de Leieboorden bijgestaan door zijn Zwarte Pieten. De stad weigert voorlopig om, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Antwerpen, over te schakelen naar roetpieten. Dat sommigen daar aanstoot aan nemen, lijkt de stad niet te deren.

Nu 6 december stilaan nadert, laait de zwartepietenkwestie weer op. De knechten van de Sint worden door sommigen als een racistische traditie uit het verleden beschouwd. De slavernij van Afrikanen in de middeleeuwen zouden aan de oorsprong liggen van Zwarte Piet, eerder dan de verwijzingen naar de zwartgeroete gezichten van schoorsteenvegers.

Kinderen centraal

De laatste jaren zorgde die discussie ervoor dat heel wat steden en gemeentes bij de intrede van de Sint voor kleurpieten of roetpieten kozen. In Antwerpen wordt Sinterklaas sinds 2015 al bijgestaan door roetpieten. Dat voorbeeld kreeg al in een pak andere (centrum)steden navolging. Kortrijk springt voorlopig niet op de kar. Ook bij zijn intrede op 5 november zal de Sint in Kortrijk bijgestaan worden door Zwarte Pieten.

Schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA) ziet er alvast geen graten in, ondanks de vraag om over te schakelen naar roetpieten. “We vinden het een traditie. Al jaren slagen we er in een divers publiek van alle culturen aan te trekken en een kinderfeest voor iedereen te creëren. Wij vinden het spijtig dat jaarlijks de discussie opnieuw door enkelingen geopend wordt. Kinderen horen centraal te staan tijdens dit feest.”

Polarisatie

Ook oppositiepartij Vlaams Belang kiest resoluut voor Zwarte Piet. “Sinterklaas en Zwarte Piet zijn een onafscheidelijk duo die deel uitmaken van onze gemeenschappelijke geschiedenis, onze cultuur en ons erfgoed. In deze tijden van politieke correctheid zouden we zo goed als elke traditie kunnen afschaffen, telkens daar een minderheid aanstoot aan neemt”, zegt fractieleider Wouter Vermeersch.

Die houding kan dan weer op weinig begrip rekenen van Vooruit-gemeenteraadslid Maxim Veys. “Laten we dit feest vooral niet polariseren of laten kapen door extreemrechts. Daarvoor is dit feest veel te mooi. In plaats van ruzie te maken over Zwarte Piet of roetpiet, zouden we niet beter zorgen dat Sinterklaas naar alle kinderen komt? Trouwens, de kracht van tradities is dat zij de essentie behouden en toch kunnen veranderen. Dat is met het sinterklaasfeest al veel vaker gebeurd in het verleden en dat kan nu opnieuw.”

Jaarlijks succes

Het eerste weekend van november is intussen een vaste afspraak in Kortrijk om de Sint te verwelkomen. Vorig jaar stonden vele honderden kinderen de Sint op te wachten met vlaggetjes en tekeningen. De goedheiligman kwam toen met een kleinere boot, omdat zijn stoomboot onder geen enkele brug kon varen.

Na een jaar zonder intrede en een coronajaar waar het met mondmaskers plaatsvond, vaart de Sint dit jaar voor het eerst sinds twee jaar Kortrijk binnen onder normale omstandigheden. En ook dit jaar dus nog mét Zwarte Pieten. (JF)