Ook dit jaar geen klassieker Halle-Ingooigem: organisatoren willen financiële kater vermijden

De laatste editie Halle-Ingooigem dateert van 2019 en het ziet ernaar uit dat er geen vervolg meer komt. Het Belgisch kampioenschap wielrennen werd in 2020 nog gereden op het parcours van de wielerwedstrijd Halle-Ingooigem, maar de edities in 2021 en 2022 en nu dus ook in 2023 werden geschrapt.

“We willen geen financiële kater overhouden aan de wedstrijd”, verklaart Eric Demets (64) van Yvegem Sportief. Dat is de reden waarom er geen Halle-Ingooigem komt in 2023. De twee mensen die voor het grootste deel van de sponsoring zorgden, zijn gestopt in het bestuur. Zij zijn dan ook al een eindje in de zeventig.

Onvoldoende opvolging

Om wedstrijden van het kaliber Halle-Ingooigem te organiseren is een aanzienlijk budget noodzakelijk. “Er is helaas niet genoeg opvolging om het netwerk verder uit te bouwen”, aldus de Yvegemse oud-koersdirecteur Demets. “Op zich is onze vereniging financieel gezond, maar om dergelijke wedstrijden op touw te zetten, moet er toch een aanzienlijk budget rondgehaald worden. Wat we wel zullen doen is lokaal twee nieuwelingenwedstrijden organiseren. Op 18 juni en 18 oktober 2023 zal er voor de 16- en 17-jarigen een nieuwelingenwedstijd in Ingooigem plaatsvinden. In Halle zal er in de zomer een 1.2-koers georganiseerd worden in de zomer door het startcomité in samenwerking met stad Halle.”

Het ziet er niet naar uit dat er nog een opvolger komt voor Dries De Bondt die in 2019 de 72ste editie Halle-Ingooigem won voor de Nederlander Piotr Havik en Philippe Gilbert.

Beloften

Op termijn heeft Yvegem Sportief de ambitie om een wedstrijd te organiseren voor beloften. Alleszins zijn ze in alle vriendschap uit elkaar gegaan met het Startcomité van Halle.